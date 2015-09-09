Suspenden inspecciones por disputa con la IMM

La Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay (AITU) resolvió en asamblea "no efectuar inspecciones en organismos estatales, salvo en casos de riesgo inminente que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores".

La gremial aclaró además que en caso de accidentes, las inspecciones se realizarán siempre que "se solicite la presencia por parte de las autoridades policiales o judiciales".

Los inspectores del Ministerio de Trabajo tomaron esta medida luego de tener un enfrentamiento con el director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal.

Como diera cuenta El País el pasado 12 de agosto, las dos últimas inspecciones del Ministerio al vertedero de basura de Felipe Cardoso constataron que los funcionarios están expuestos a varios riesgos físicos, sanitarios y psicológicos.

El acta levantada por la inspección da cuenta de que operan en la cantera varias máquinas con los cinturones de seguridad rotos o en mal estado, con luces rotas y señales sonoras de retroceso que no funcionan. Pero también advierte que "los residuos así tratados (volcados a cielo abierto) acarrean problemas para la salud de las personas, como proliferación de transmisores de enfermedades, generación de malos olores y contaminación de la tierra, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas a través del lixiviado, un líquido de color oscuro, maloliente y de elevado potencial contaminante, producido por la descomposición de materia orgánica contenida en residuos.

Diez días después, Campal dijo a El Observador que el informe de los inspectores del Ministerio de Trabajo contiene "una serie de sandeces" y que fue "fruto de una persona que realmente no tiene la menor idea de lo que está hablando".

En una carta enviada a Adeom, fechada 3 de setiembre, los inspectores del Ministerio advierten que "de forma reiterada hemos solicitado una respuesta institucional, un pronunciamiento público que respalde la función inspectiva y lo actuado en el predio municipal. Sin embargo, a la fecha no hemos obtenido respuesta en es-te sentido y en los hechos, la ausencia de respuesta está avalando lo actuado por los jerarcas municipales".

Respaldo.

Gerardo Rey dijo a El País que "nuestros inspectores son reconocidos porque entre otras cosas ingresan por concurso a la administración, tienen independencia técnica y un régimen de trabajo de dedicación exclusiva, donde no pueden tener ningún tipo de trabajo que no sea el de inspector, con la única excepción de la docencia y siempre que lo autorice el inspector general".

En lo personal, dijo que tiene "una alta valoración y respeto profesional por los inspectores actuantes en este caso".

"Con respecto a las declaraciones públicas de jerarcas de la Intendencia, estimo que los problemas de seguridad de la Usina 8 no se resuelven con declaraciones. Me consta que ya se ha tenido reuniones entre la Intendencia y Adeom por este tema luego de nuestra actuación y estamos a la espera de una contestación formal que indique cómo se van a resolver los asuntos pendientes de regularizar. En tal sentido, cabe señalar que la IMM ha solicitado una prórroga para presentar la respuesta a nuestras intimaciones", añadió el inspector general del Trabajo.

Sobre las afirmaciones del director Campal, el inspector general de Trabajo indicó: "No es cierto que la Intendencia se enteró del acta por la prensa. El 10 de agosto el Sr. Raúl Blengio (máxima autoridad presente ese día en el lugar) firmó el acta. Si la comunicación interna de la Intendencia demoró no es atribuible a la actuación de los inspectores ni salió desde aquí comunicado alguno a la prensa".

Rey aclaró que la inspección a la usina de residuos de Montevideo fue dispuesta en el marco de "denuncias presentadas en la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social".

Y que "los inspectores actuantes realizaron un informe que pusieron en conocimiento de la Intendencia y de los trabajadores, ajustándose el procedimiento de notificación al protocolo de actuación" previsto para estos casos.

Reacción.

En una anterior carta enviada por el sindicato de inspectores a Adeom, antes de que se realizara la asamblea de AITU, los funcionarios del Ministerio de Trabajo indicaron que el director de Limpieza de la comuna "miente" y que "se burla e ironiza sobre la salud y seguridad de terceros".

"El director claramente no ha recorrido el vertedero y habla desde el desconocimiento del predio de la usina", sostuvieron los inspectores. Producción: Viviana Ruggiero

Medida adoptada por funcionarios del MTSS tras entredicho con jerarcaANDRÉS LÓPEZ REILLY