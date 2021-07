Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este contenido forma parte del proyecto "Aliados contra la desinformación" apoyado por OPS/OMS y UNICEF para brindar información de calidad sobre las vacunas contra la COVID-19.



Relevamientos realizados por OPS y Unicef arrojan que la frase que sostiene que "la vacuna Sinovac es más barata y es menos efectiva" es una de las más extendidas entre los argumentos contra la vacunación. ¿Qué hay de cierto en ello?

En cuanto a su precio, la vacuna de Sinovac cumplió los requisitos de la OMS para su uso para prevenir COVID19 y ya fue autorizado su uso a escala global en adultos. No hay datos precisos del precio por cada dosis, incluidos los costos de desarrollo y también la todo el proceso logístico derivado de su distribución. A su vez los precios comerciales pueden variar mucho entre distintas regiones y contratos entre países y productores. Un relevamiento de Reuters en este sentido muestra cómo el precio de una vacuna puede incluso casi duplicar su valor en los acuerdos fuera del país en que fue producida.



Comparativamente, los precios también pueden resultar mayores o menores entre una vacuna y otra dependiendo de factores comerciales y contratos con distintas regiones. En Brasil, el único dato manejado para Sinovac en el informe de Reuters, el precio fue de US$ 10,30 por dosis. Pero hay vacunas de otros laboratorios con precios muy inferiores y muy superiores. Hungría pagó 37,5 dólares por dosis de Sinopharm, según Reuters mientras que la Unión Europea pagó 3,5 dólares por dosis de Astrazeneca. Por lo que Sinovac no sería la más barata.

¿Qué se puede decir con respecto a la eficacia y efectividad?

No hay estudios comparativos con respecto a la efectividad de Sinovac con respecto a otras vacunas autorizadas. De todas maneras, las vacunas de Sinovac han sido altamente eficaces en estudios clínicos controlados.



Un estudio clínico controlado en fase 3 en más de 10. 000 adultos de Turquía mostró una eficacia para prevenir contagios confirmados y sintomáticos de SARSCOV2 del 83,5%, 100% eficaz para prevenir hospitalización con gran capacidad de generación de anticuerpos protectores (89,7%) y efectos adversos menores poco frecuentes.



Este estudio confirma los hallazgos de estudios clínicos de fase media de la vacuna. Aunque estos resultados comparados a otras vacunas autorizadas (como ser AstraZeneca, Pfizer o Moderna) puede ser un poco menor con respecto a prevención de contagios, a escala poblacional su efectividad para prevenir enfermedad severa y muerte parecen similares.



Recientemente se publicó en New England Journal of Medicine el estudio de efectividad de la vacuna Sinovac. Tras el análisis de 10.2 millones de personas de Chile vacunadas completamente entre febrero y mayo 2021, mostró una alta efectividad. Entre las personas que estaban completamente inmunizadas, la efectividad de la vacuna fue del 65,9% para la prevención de Covid-19 y del 87,5% para prevenir la hospitalización, 90,3% y 86,3% para la prevención de la muerte.

Localmente, el tercer estudio de efectividad divulgado en junio de 2021 por el Ministerio de Salud del Uruguay muestra una similar tendencia. La reducción de los casos de COVID-19 habiendo transcurrido los 14 días desde la última dosis fue de 59,93% con Sinovac (frente a 75-78 % de Pfizer). En la reducción de internación en CTI por COVID-19 el valor llega a 90,87% de efectividad (frente aproximadamente 97% con Pfizer) y la reducción de la mortalidad es de 94,65% (frente a 96% protección frente a muerte por Pfizer).