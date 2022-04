El 46% de los uruguayos no aprueba extensión de la concesión del Puerto de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según la última encuesta publicada por Cifra, el 46% de los uruguayos ve mal que el Poder Ejecutivo haya extendido la concesión por 50 años más del Puerto de Montevideo a Katoen Natie y sólo el 23% opina que fue una buena decisión.

A pesar de que la visión a largo plazo puede variar según la edad del encuestado, es poca la diferencia en este caso. "Tienden a estar un poco más en contra las personas de edades intermedias que los más jóvenes y los más veteranos.", dice Cifra.

La mayor diferencia de opiniones se observa con base en el nivel educativo. "Entre las personas con más educación formal la mitad está en contra de la concesión y menos de un cuarto a favor. En cambio, entre la gente con menos educación formal las opiniones están divididas, con un 33% que apoya la decisión del gobierno, casi otro tanto (28%) que no y una mayoría relativa (36%) que no tiene opinión", detalla la encuestadora.



También incide en la opinión la postura política. Entre los que votaron a la oposición en 2019, el 84% tiene una opinión sobre el acuerdo, y el 71% lo critica. En cambio, entre los votantes de la coalición, "un tercio a favor, casi otro tercio en contra y el tercer tercio que no tiene posición tomada". Aquellos que en las últimas elecciones nacionales votaron en blanco, "sólo el 60% opina, y el resto se divide entre un tercio que está en contra y un cuarto que está a favor".

La encuestadora concluye que "la mayoría de la población que se considera con suficiente información para opinar está en contra de que se haya extendido la concesión del puerto a Cuenca del Plata hasta 2081". Además, el electorado se guía por los argumentos de aquellos líderes políticos en quienes confían. "En este sentido, los líderes de la oposición parecen haber sido más exitosos en convencer a su electorado de las razones de sus críticas al acuerdo".