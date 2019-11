8 de cada 10 uruguayas vivió alguna vez en su vida una situación de violencia de género

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Casi ocho de cada diez mujeres vivió, a lo largo de su vida, una situación de violencia basada en género en algún ámbito. Así lo indica la última encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones, presentada ayer en el acto del Consejo Nacional de Género que se realizó en Presidencia de la República.

El 76,7% de las mujeres respondieron que fueron víctimas de violencia de género en algún momento de su vida. En tanto, el 23,4% dijo que no vivió una situación de este tipo.



La mayoría de las veces la violencia basada en género sucedió en el ámbito social y en espacios públicos: calle, transporte, lugares de diversión o fiesta, bares, parques.



El 54,4% de las mujeres respondió que sí ante la pregunta de si alguna vez en su vida habían sido víctimas de violencia en el ámbito social.



Cuando la pregunta se redujo a los últimos 12 meses el porcentaje fue el siguiente: 21,15% indicó que sí mientras que el 79% dijo que no.



Las víctimas describieron que esa violencia se tradujo en agresiones sexuales verbales y físicas, amedrentamiento y también violencia a través de las redes sociales.

Movilización en Montevideo contra la violencia de género. Foto: Francisco Flores (Archivo).

El acoso y violencia sexual, la discriminación y la violencia en redes sociales se da en menor escala en el ámbito educativo.



Un 13,4% indicó haber sufrido violencia en ese ámbito, a lo largo de toda su vida, mientras que el 86,6% respondió que no. En los últimos 12 meses el 9% dijo haber sufrido una situación de esas y el 91% que no.



En lo que refiere al ámbito laboral, el 17,9% de las mujeres respondió haber sufrido una situación de violencia basada en género a lo largo de su vida. En los últimos 12 meses la cifra varia: el 8,5% indicó que fue víctima de violencia basada en género y el 91,5% que no.



Más de la mitad de las mujeres (54,4%) que pasó por el proceso de interrupción voluntaria del embarazo sufrió, dentro del sistema de salud, comentarios ofensivos, humillantes o descalificadores acerca de la decisión, indicó la encuesta.

Por otra parte, el 17,4% de las mujeres indicó haber vivido una situación de violencia obstétrica durante su último parto.



Alguna de ellas fueron: que les hayan impedido tener acompañante, obligarlas a permanecer en una situación incómoda, comentarios ofensivos, humillantes, impedir que cargaran o amamantaran a su bebé, entre otras.



El 82,6% respondió no haber sufrido violencia obstétrica.

Desde la infancia y hasta cumplir los 15 años el 37,1% de las mujeres dijo haber sufrido violencia psicológica, física y sexual dentro de lo que se enmarca como violencia en la familia.

El 76,7% de las mujeres respondieron que fueron víctimas de violencia de género en algún momento de su vida. Foto: Archivo El País.

En los últimos 12 meses el 18,4% de las mujeres indicó haber sufrido violencia en la familia.



En lo que refiere a las mujeres mayores de 65 años, el 9,8% dijo haber sufrido violencia psicológica, física, sexual y económica patrimonial.



Casi la mitad de las mujeres (47%) sufrió también, a lo largo de su vida, violencia por parte de su pareja o expareja. En los últimos 12 meses el 19,2% fue víctima de esa violencia.



Dentro de ese porcentaje (19,2%) la violencia psicológica fue la que obtuvo mayores respuestas positivas y alcanzó el 18,4%. Por debajo está la violencia económica-patrimonial (4,4%), violencia física (3%), digital (2,2%), sexual (1,6%)

Los datos sobre las denuncias.

Entre enero y octubre se realizó una denuncia de violencia doméstica cada 13 minutos en Uruguay. Así lo establece un informe presentado el jueves 28 de noviembre por el Ministerio del Interior en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el pasado 25 de este mes.



Desde el 2016 al presente año las denuncias aumentaron en un 17% si se toma el periodo enero a octubre. En 2019 se presentaron 32.721 denuncias entre los meses mencionados. Por lo tanto, en promedio fueron 108 denuncias diarias, agrega el informe oficial.



Del 100% de las denuncias por violencia doméstica, un 48,8% eran por violencia psicológica, un 45,9% por violencia física, un 2,9% por violencia sexual, 2,4% por violencia patrimonial o económica y un 0,3% por identidad sexual de género u orientación sexual.



En cuanto a la cantidad total de femicidios desde 2015 a 2018, hubo un incremento de cuatro casos (26 contra 30, respectivamente). Por otro lado, en los primeros 10 meses del 2019 hubo 16 femicidios.

Investigación de un femicidio en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo (Archivo).

Si se discrimina a los femicidios del 2019 por tipo de agresión, un 31,3% fue por herida por arma de fuego, 31,3% por estrangulación o golpes, 18,8% por herida por arma blanca y 6,3% por objeto pesado. Hay un 12,5% de los que no se poseen datos.



Uno de los puntos relevantes de los datos presentados es que la mayor parte de los femicidios (69%) del presente año ocurrieron en una residencia. En un segundo lugar, y con un porcentaje mucho menor (25%), sucedieron en la vía pública. Por último, hay un 6% de casos sin datos.



En relación al tipo de convivencia con el femicida, de los 16 casos del 2019 el 44% había convivido con el victimario, el 38% convivían al momento del hecho y un 19% nunca convivió.



Por último, de los femicidios que se dieron este año, un 68,8% no tenía denuncias previas mientras que un 31,2% sí tenía. A su vez, en cuatro casos había medidas de protección.



Luego de la presentación de los datos, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo en rueda de prensa: “Uno queda satisfecho porque se ha podido avanzar en cuanto a prevención y en cuanto a operativa policial. Casi todo lo que hablamos fue del 30% de las que hicieron denuncias, cuando hay denuncias hecha se puede trabajar de otra manera, pero el problema está en quien no denuncia el acoso y de ahí surgen los mayores problemas y se dan las mayores tragedias”.

Eduardo Bonomi, ministro del Interior. Foto: Leonardo Mainé

En ese sentido el ministro dijo que “hay que incentivar la imaginación y empezar a pensar en cómo se actúa sobre las denuncias no hechas. Muchas veces la víctima no se anima a denunciar”.



Sobre el uso de la tobillera electrónica, el titular de la cartera señaló que su uso “ha sido una forma muy importante de prevención”.

undefined By undefined MIRA TAMBIÉN Especial de El País: "Muertas no sueñan"