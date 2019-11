Cada 13 minutos se realiza una denuncia de violencia doméstica en Uruguay

Entre enero y octubre se realizó una denuncia de violencia doméstica cada 13 minutos en Uruguay. Así lo establece un informe presentado por el Ministerio del Interior en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el pasado 25 de noviembre.

Desde el 2016 al presente año las denuncias aumentaron en un 17% si se toma el periodo enero a octubre. En el 2019 se presentaron 32.721 denuncias entre los meses mencionados. Por lo tanto, en promedio fueron 108 denuncias diarias, agrega el informe oficial.



Del 100% de las denuncias por violencia doméstica, un 48,8% eran por violencia psicológica, un 45,9% por violencia física, un 2,9% por violencia sexual, 2,4% por violencia patrimonial o económica y un 0,3% por identidad sexual de género u orientación sexual.



En cuanto a la cantidad total de femicidios desde 2015 a 2018, hubo un incremento de cuatro casos (26 contra 30, respectivamente). Por otro lado, en los primeros 10 meses del 2019 hubo 16 femicidios.



Si se discrimina a los femicidios del 2019 por tipo de agresión, un 31,3% fue por herida por arma de fuego, 31,3% por estrangulación o golpes, 18,8% por herida por arma blanca y 6,3% por objeto pesado. Hay un 12,5% de los que no se poseen datos.



Uno de los puntos relevantes de los datos presentados es que la mayor parte de los femicidios (69%) del presente año ocurrieron en una residencia. En un segundo lugar y con un porcentaje mucho menor (25%) sucedieron en la vía pública. Por último, hay un 6% de casos sin datos.



En relación al tipo de convivencia con el femicida, de los 16 casos del 2019 el 44% había convivido con el victimario, el 38% convivían al momento del hecho y un 19% nunca convivió.



Por último, de los femicidios que se dieron este año, un 68,8% no tenía denuncias previas mientras que un 31,2% sí tenía. A su vez, en cuatro casos había medidas de protección.



DATOS ÚTILES

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.