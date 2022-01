Los últimos cinco focos del incendio más grande de la historia del Uruguay fueron intencionales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El incendio más grande de la historia del Uruguay, que arrasó 37.000 hectáreas en Paysandú y Río Negro, y que hasta mediados de esta semana las autoridades tenían relativamente controlado, sumó en las últimas horas una novedad que puso en alerta a la Dirección Nacional de Bomberos.

Y es que los últimos cinco focos que se activaron entre las localidades de Algorta y Piedras Altas -poblados que ya se habían visto cercados por el fuego debido a la proximidad que tienen con los bosques forestados- no solo fueron producto de la actividad humana -como lo son la mayoría de los incendios- sino que directamente se constató que hubo “intencionalidad” en que el siniestro se produjera.



Esta información generó preocupación en la cúpula del Ministerio del Interior, y ayer a la tarde el director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, convocó a un rueda de prensa para dar algunos detalles sobre el tema. “Queríamos hacer hincapié, a razón de las investigaciones llevadas a cabo por nuestro Departamento de Identificación Pericial, en que cinco focos generados en esa zona específicamente son de características intencionales”, dijo el jerarca ante los periodistas.

En ese sentido, Riaño agregó que las autoridades ya contaban con “las pruebas fidedignas y suficientes” como para poder realizar esta afirmación.



“Vamos a incrementar con la Policía Nacional y con la Guardia Republicana las recorridas en las áreas próximas a estas localidades”, dijo también el director nacional.



Por otro lado, Riaño adelantó que se intensificarán las medidas en la prevención de incendios, así como la “identificación de personas extrañas” que se encuentran en la zona, para así “tratar de evitar que esto siga sucediendo”.

“Aparte de los cinco focos que se detectaron y se corroboraron, puede haber habido más, que presumiblemente (también) pueden haber sido de características intencionales”, dijo el director. Y agregó: “Esto nos representa un panorama difícil, porque tenemos unas previsiones meteorológicas bastante adversas en lo que representa el déficit hídrico” (ver nota aparte sobre ola de calor), lo cual, naturalmente, significa que el riesgo de nuevos incendios persiste.



Al respecto, indicó que hay un pronóstico de 15 días sin lluvias, lo que mantendrá en alerta a las unidades.

Asimismo, Riaño informó que se buscará estar atento para tomar acciones sobre todas las personas que infrinjan la normativa, como, naturalmente, la prohibición de quemas.

Detalles e hipótesis.

Para determinar el origen de los incendios, los bomberos deben esperar a que las llamas se extingan para trasladarse hasta el terreno y acercarse el centro del siniestro.



Los bomberos saben identificar rápidamente dónde se iniciaron las llamas al tomar en cuenta variables como la dirección del viento -si lo hubo-, lo cual que produce que las llamas hagan un dibujo de “cuña”. Por el contrario, cuando no hay brisa, simplemente se forma un círculo perfecto.

Y al acercarse, entonces, al lugar, los efectivos comienzan a analizar los signos en el terreno en pos de empezar a estudiar las causas del siniestro. Fue en ese proceso, entonces, en que los bomberos se dieron cuenta de que, en este caso, hubo intencionalidad.



Fuentes de la investigación explicaron a El País que fueron varios elementos los analizados para obtener la conclusión final. Para empezar, se percataron de que los focos se dieron en lugares alejados al área central del incendio original, en “zonas alejadas, dentro del monte”, y en puntos donde “no había posibilidades” de que hasta allí hubieran volado chispas que pudieran propagar las llamas.

Además, en algunos de los cinco focos, el viento estaba directamente “soplando en sentido contrario” como para que las llamas se extendieran en la dirección en que lo hicieron; en otros casos, los funcionarios detectaron “algunos detalles” sugestivos de la mano humana malintencionada, como por ejemplo “que en vez de un punto de inicio de las llamas había una línea” en el suelo, que bien podría responder a trazo del líquido de combustible.



Quiénes y por qué quisieron reactivar o generar un incendio son preguntas que las autoridades hoy no pueden responder con precisión. La identidad de los delincuentes no se conoce y, si no hay testigos o cámaras que pudieran dar cuenta de ellos -como ocurre en este caso- es difícil que la indagatoria pueda tener algún resultado concreto. Ahora bien, respecto a los motivos, una de las hipótesis manejadas es que hay cierto “negocio en torno a este tipo de eventos”, señalaron fuentes del caso, porque se sabe que hay “gente que es contratada por las empresas (rurales) para ayudar a apagar los incendios”.



Bomberos recibe 3.000 llamados por día

El verano suele ser una época particularmente activa para la Dirección Nacional de Bomberos, porque al calor se junta la sequía, combinación que explica la propagación el histórico incendio de Paysandú y Río Negro, así como el que afectó también días atrás varios predios en Ciudad de la Costa, especialmente en el balneario del Fortín de Santa Rosa.



En ese sentido, el director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, dijo que desde el 29 de diciembre hasta el momento se acumulan “no menos de 500 intervenciones y aproximadamente 3.000 llamados por día que alertan de situaciones de incendio”.