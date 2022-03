Topolansky en la marcha del 8M: "Decían que se iba a teñir de rosado y la realidad dice otra cosa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exvicepresidenta Lucía Topolansky participó este martes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer que se realiza en Montevideo. En diálogo con El País destacó que es "diversa", ya que "hay gente de todas las edades y carteles con todas las consignas".

Algunas mujeres del oficialismo decidieron no asistir después de que el Pit-Cnt decidiera realizar un paro general contra de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y por los "derechos de la mujer".



Consultada al respecto, Topolansky respondió: "Decían que se iba a teñir de rosado y la realidad dice otra cosa. Cada uno vino como es, con lo que quiso expresar y eso es lo lindo que tiene esta marcha. Creo que esa percepción que se tuvo fue equivocada porque esta marcha siempre ha sido tremendamente espontánea, y la espontaneidad acá no está perdida, es hasta caótico por momentos".

"Es una lástima que no nos acompañen, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere. No polemizo sobre este tema", añadió.



A su vez, comentó sobre la movilización que se realiza: "Estas cosas ponen sobre la mesa y obligan, por lo menos, a tomar posición. Entonces esto es lo que me gusta de esta marcha. Después, si hay gente que vota rosado o celeste" será el 27 de marzo, día del referéndum.

Por otra parte, indicó que es una de las "tres marchas más importantes del país y casi que se convoca sola", y añadió: "La alegría más grande que me da es que haya mucha gente joven porque eso asegura que esta lucha por los derechos de la mujer va a tener continuidad".