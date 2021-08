Test, "Declaración del Viajero" y cuarentena: lo que hay que saber para volver a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace poco menos de un año viajar parecía imposible. Con las fronteras cerradas y las restricciones que muchos países impusieron para evitar el aumento de casos de coronavirus, volar era cosa del pasado. Sin embargo, tras la llegada de las vacunas el numero de contagios comenzó a disminuir y las medidas a flexibilizarse. Por esto muchos uruguayos o residentes decidieron armar las valijas y salir a recorrer el mundo.



De todas maneras, actualmente están vigentes una serie de requisitos que se deben cumplir una vez que se quiera retornar a Uruguay y varían dependiendo de si la persona está o no inmunizada contra el COVID-19. Acá una guía de todo lo que hay que saber antes de regresar a Uruguay.

Antes de volver: test PCR

Test coronavirus. Foto: Reuters

El periplo de medidas a tener en cuenta empieza incluso antes de tomarse el avión de regreso. La recomendación del Ministerio de Salud Pública (MSP) es no dar comienzo al itinerario del viaje si antes de la partida la persona presenta síntomas asociados al coronavirus o si fue identificada como contacto de un caso recientemente confirmado.



En caso de no estar en ninguna de las dos situaciones, el viajero deberá realizarse, con un máximo de 72 horas antes del viaje, un test de biología molecular RT-PCR. Para poder abordar el avión tendrá que presentar el resultado negativo a la aerolínea al momento del embarque. El MSP aclaró que este requisito no es obligatorio para los niños menores a seis años.



En caso de ser positivo no ser permitirá ni entrar al país, ni tampoco embarcar. El test tiene que ser realizado en un laboratorio habilitado ya sea en el país de origen o en tránsito.



Requisitos para entrar

Una vez en el país es posible que el pasajero tenga que pasar por los dispositivos móviles de testeo que puede instalar el ministerio con el fin de realizar análisis de forma aleatoria.



Al momento del ingreso se pedirán los resultados negativos de los hisopados hechos antes de viajar. También se pide disponer de una cobertura de salud en Uruguay, explicó la cartera.



Además de las disposiciones generales que se solicitan por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, el pasajero también tendrá que completar la "Declaración del Viajero" con algunos datos personales, que tendrá carácter de declaración jurada.



Después de entrar al país

Aeropuerto de Carrasco en pandemia. Foto: Leonardo Mainé.

En este punto las medidas variarán dependiendo de si la persona que ingresa al país tiene todo el esquema de vacunación, es decir que se dio las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y ya cumplió los 14 días posteriores, y aquellos que no se vacunaron, tienen una sola dosis, o todavía no cumplieron las dos semanas.

OPCION 1 No tienen que hacer cuarentena

Las personas que están inmunizadas son eximidas de realizar el aislamiento social preventivo. Para esto se tendrá que contar con la documentación que lo acredite y que indique que ocurrió en los últimos seis meses previos al inicio del viaje o al menos 15 días antes de entrar al país.



Tampoco se tendrá que cumplir la cuarenta "habiendo cursado la enfermedad COVID-19 no más allá de 90 días antes de su viaje, cuente con el resultado positivo de detección de virus SARS COV-2, por técnica de biología molecular RT-PCR o por determinación de antígeno, con muestra de análisis tomada al menos 20 días antes de su ingreso".



En ambos casos se deberá realizar un nuevo test de PCR, que corre a cuenta de cada viajero, a los siete días que se comenzarán a contar a partir del último hisopado realizado (es decir el que se presentó para viajar a Uruguay).



En caso de que este requisito no se quiera cumplir, la persona tendrá que hacer un aislamiento preventivo por un plazo de 14 días.



OPCIÓN 2 Tienen que hacer cuarentena

En la punta contraria, sí tendrán que realizar el aislamiento preventivo por una semana todas aquellas personas que no estén vacunadas o que no hayan completado el esquema, es decir que solo tengan una dosis o que tengan las dos pero no hayan pasado los 14 días correspondientes.



En este caso también se deberán realizar un segundo test de PCR a los siete días desde el primer hisopado que se hizo para poder ingresar al país. "Si el resultado es negativo podrá interrumpirse al aislamiento social manteniendo las disposiciones de protección vigentes a nivel nacional", indicó el ministerio.



Para estos casos, así como para quienes no quieran hacerse el segundo test, la cuarentena se tendrá que hacer de forma obligatoria y se recomienda no usar el transporte colectivo para dirigirse desde el aeropuerto al punto donde pasará la cuarentena.