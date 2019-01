¿Qué son esas manchas que se ven desde lo alto alrededor de los cruceros en el este?

Las fotos circulan por WhatsApp, por Twitter y Facebook. Muestran a un crucero, alrededor del que se llegan a divisar varias manchas color marrón.

Y como era de esperar las especulaciones no tardaron de llegar: algunos decían que se trataba de efluentes del barco.



También hubo confusión y discusiones en redes ya que algunos usuarios aseguraban que las fotos no eran actuales, que ya se habían difundido años atrás y aunque no sea fácil comprobar que se trata de diferentes fotografías, lo que sí se puede comprobar es que no es la primera vez que sucede este fenómeno.

En el año 2011, por ejemplo, el portal Fm Gente de Maldonado daba cuenta de un episodio similar en el que Prefectura debió aclarar que no se trataba de contaminación, sino de la arena que es movida por los motores de la embarcación durante las maniobras.

Es por eso que esta tarde, Alejandro Nario, titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), aclaró lo sucedido una vez más: "Ante consultas recibidas sobre esta imagen, aclaramos: fue tomada en el momento que están acomodando el barco para fondear, las turbinas de arranque producen turbulencia con las hélices, levantando arena y barro del fondo, en una zona de poca profundidad. No se trata de efluentes".