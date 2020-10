Salones de fiesta esperan realizar casamientos y cumpleaños de 15 "en breve"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los empresarios nucleados en la Asociación de Salones de Fiesta de Uruguay (ASFU) emitieron un comunicado este jueves en el que marcan su intención de realizar casamientos y fiestas de 15 “en breve”.

Estos salones fueron autorizados, protocolo mediante, a retomar la actividad semanas atrás, pero los casamientos y los cumpleaños de 15 todavía no están habilitados.

En el comunicado la ASFU señala que pasaron tres semanas desde que el gobierno dio luz verde para la realización de eventos de hasta 60 personas, con un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

A mediados de setiembre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) aprobó el protocolo "con limitaciones del MSP" que amplió a 60 el número de personas permitidas en los salones de fiestas. Esta habilitación no estuvo pensada para casamientos ni cumpleaños de 15 dado que no se permite aún el baile en los eventos. El protocolo estableció además que la extensión de los eventos no podría ser superior a las dos horas y media y también marcó "priorizar la realización de fiestas infantiles".



“Felizmente debemos informar a la población que los mismos se han realizado con total normalidad, que tanto los organizadores como sus invitados han respetado los protocolos y que los salones han seguido al pie de la letra las recomendaciones del MSP”, afirma el texto difundido hoy por la asociación de salones.



La gremial asegura que no se ha registrado ningún contagio debido a la realización de estos eventos. “Esto sin dudas es visto por el gobierno con buenos ojos y ayudará a que el próximo lunes 5 de Octubre (fecha que puso el gobierno para volver a hablar) podamos tener novedades positivas respecto a la aprobación del protocolo de bodas y 15 años y poder ampliar el horario de eventos infantiles”, agrega.

Los responsables de los salones de fiestas añaden: “Somos el mejor socio del gobierno en lo que a seguridad sanitaria se refiere para la realización de este tipo de eventos y el único que brinda una trazabilidad total”.



“Agradecemos a los clientes por confiar en nosotros en los festejos que se han realizado en todo el país y a la población en general por el apoyo brindado al sector en estos difíciles 7 meses y esperamos en breve poder volver a ser participes de tan importantes celebraciones como son los 15 y las bodas”, finaliza el comunicado.