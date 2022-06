Productor dijo que murieron 5.000 pollos por problema en suministro de gas debido a conflicto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El productor avícola Daniel Bigliante dijo este viernes a Radio Monte Carlo que en la noche de ayer murieron 5.000 pollos porque se quedaron sin gas a granel y lo animales "no pudieron soportar el frío". El problema de suministro fue por el conflicto de los trabajadores de supergás, aseguró.

"Se amontonan, uno camina, les da ración, hace todo lo que puede con la familia para salvarlos, pero imposible. Ellos precisan 28 °C o 30 °C a esa edad y no hay forma de mantenerlos vivos", añadió el productor de San Bautista.



Por otra parte, dijo que está a la espera de que la "empresa o los trabajadores de Riogas se pongan la mano en el corazón y que traten de, por lo menos, auxiliar y traer algo para poder salvar lo que queda".



"También tengo familia, tengo cuentas, deudas en los bancos como tienen ellos y hay que sacarla adelante con trabajo. Así que vamos a ponernos la mano en el corazón y acá no es que solucionamos los problemas de uno y los de otros los dejamos para atrás", comentó.

Servicio de emergencia.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícola (Cupra), Domingo Estéves, dijo a El País que hay un problema con el suministro de gas de la empresa Riogas. "No está pudiendo entregar todo" lo necesario y está "haciendo un servicio de emergencia", indicó.



Ninguna de las granjas de los socios han tenido mortandad, lo cual no significa "que no pueda suceder si el conflicto continúa o se agrava. Sí se puede llegar a transformarme en un problema de una magnitud importante. Esto que le ha pasado a esta granja puede pasar en otras", comentó.

Estéves señaló que las empresas socias de Cupra "han podido solucionar de alguna forma" la falta de gas. Ya sea "trasladando, consiguiendo gas de otra forma, instalando garrafas pequeñas y no manejándose con el granel. Y parte que la empresa ha entregado algo dentro de sus posibilidades".