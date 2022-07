La principal hipótesis es que hubo un escape de gas y una chispa del ascensor desató el estallido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 9 de la mañana de ayer, una explosión provocó daños enormes en tres apartamentos de un edificio de Villa Biarritz, 11 heridos -tres de ellos con quemaduras graves-, roturas en por lo menos 20 torres cercanas y la onda expansiva llegó al Aeropuerto de Carrasco.

Vecinos del apartamento accidentado y aledaños se vieron inmersos en un episodio similar al de una guerra: con lo puesto agarraron de las manos a sus hijos y bajaron corriendo las escaleras temiendo una segunda explosión.



Al llegar a la vereda, observaron una escena digna de una película apocalíptica: sofás chamuscados desperdigados arriba del pasto de la plaza Villa Biarritz, trozos de muebles caídos en la calle, ropas y vidrios rotos por doquier.

Al llegar al medio de la plaza, un vecino, muerto de miedo ante el siniestro hasta el momento de origen desconocido, miró hacia atrás y vio a una persona en el tercer piso que trataba de apagar el incendio con un bomberito. Minutos más tarde llegaron los bomberos y extinguieron todos los focos que habían surgido en los tres apartamentos.



La primera hipótesis sobre el origen del siniestro apunta a una pérdida de gas que explotó a causa de una chispa proveniente del ascensor en funcionamiento o dentro del apartamento ubicado en el piso tres. Este apartamento sufrió un daño estructural mayor a causa del siniestro.



Un poco antes de la explosión, un vecino dijo que regresó al edificio tras hacer un mandado y sintió un fuerte olor a gas. Se trasladó en el ascensor hacia el piso quinto. Segundos después escuchó el estruendo.



“Se trata de una explosión de ambiente generada por una emanación de un fluido que en este caso es el gas de cañería que alimentaba el edificio. Es el único indicio que tenemos hasta ahora más firme, la hipótesis más valedera”, dijo anoche el director de la Dirección Nacional de Bomberos, Ricardo Riaño.

El siniestro provocó 11 víctimas, de las cuales tres de ellas se encuentran en el CTI. Se trata de un hombre de 88 años que fue derivado al Centro Nacional de Quemados (Cenaque), una mujer de 79 años a la espera de un traslado a esa institución y una mujer de 78 años que será operada hoy en el Hospital Británico. Dos personas que vivían en el piso tres, lugar del origen de la explosión, fueron las que recibieron las peores quemaduras.



Otras cuatro personas resultaron con lesiones leves y quedaron en observación y otras cuatro con heridas de poca entidad. Fueron dadas de alta en el lugar.



En un primer momento se supuso que habían personas atrapadas, pero los funcionarios de bomberos descartaron ese extremo.

Roturas

Desde la plaza, el edificio siniestrado parece que fue alcanzado por un obús. En tres apartamentos se observa el techo chamuscado por el fuego y el tercero tenía el piso combado. Uno de los pilares, que sostenía esa losa soportaba tres veces su peso, dijo a El País el arquitecto de Seguridad Edilicia de la Intendencia de Montevideo, Andrés Fernández.



De todas formas, el profesional advirtió que el edificio no sufre riesgo de colapso aunque reconoció que hay sectores que hay que demoler. “Me refiero a las losas dañadas. Ellas no afectan a la estabilidad del edificio”, aclaró. El técnico agregó: “Se hará una limpieza, retiro de escombros y apuntalamiento desde abajo hacia arriba respecto a las losas para poder ingresar a la zona donde está el pilar”.



Ante una pregunta sobre el estado del resto de los edificios de la manzana, el arquitecto acotó que los riesgos detectados son “afectaciones básicamente a vidrios y ventanas”. Aunque en el edificio Hidalgo, lindero al que tuvo la explosión, en su segundo piso “todo el muro medianero colapsó”. También indicó que los edificios linderos “están operativos con seguridad a excepción del Hidalgo”.

Según supo El País, la explosión, supuestamente por acumulación de gas en todo un piso durante la noche, generó una onda expansiva que destruyó vidrios en unas 20 torres de las cercanías y daños estructurales en algunas de ellas.

"Quiero mis gatitos"

Tras la explosión, la escritora italiana-brasileña, Claudia Caruso, bajó de pijama las escaleras de su edificio cargando con su hija acompañada por una empleada. Caruso evitaba observar hacia adelante. “Yo no quería mirar para no ver gente herida”, dijo Caruso. Y agregó: “Había una bebita con dos señoras. Fue como una sensación de una guerra, nunca más me voy a olvidar. Estamos en shock”.



A las 14:00 horas de ayer, Caruso seguía de pijama y de campera azul sentada en un banco de la plaza. Con mirada triste y acento italiano, dijo a El País: “Solo quiero recuperar a mis dos gatitos que se quedaron encerrados en el apartamento”.

Policías patrullan la zona del siniestro

Los vecinos de los edificios que fueron evacuados habían mostrado ayer su preocupación por el hecho de que sus propiedades pudieran quedar en riesgo de ser robadas. El Ministerio del Interior dispuso que policías a pie y en patrulleros recorran la zona durante la noche.



Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, también mencionó posibles complicaciones: que el acceso inhabilitado al edificio pueda afectar a sus habitantes, por ejemplo, por la falta de sus medicamentos. En ese sentido, recordó que el número de la intendencia al que se puede llamar es el 1950 5000, y destacó que la comuna articuló con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y mutualistas para que a las personas que viven en el edificio “les lleguen los medicamentos que se dejaron acá”.



“Queda ese teléfono a disposición para atender caso a caso lo que se necesite, y si vemos que corresponde a otro organismo del Estado, haremos la articulación”, acotó la jerarca municipal.

Heber: “Estamos sorprendidos”



El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se hizo presente en la mañana de ayer en Punta Carretas para interiorizarse sobre la situación tras la explosión de un edificio frente al Parque Villa Biarritz.



El jerarca habló brevemente con los medios a su llegada: “Es un desastre. Fue en un tercer piso. No sabemos el motivo. Vamos a ver cuántos heridos hay”.



Heber se disculpó con los medios e inmediatamente se dirigió a hablar con los policías y bomberos que se encontraban trabajando en el lugar. Sobre el mediodía regresó con más detalles.

“Hay tres personas muy quemadas, una en el 80% de su cuerpo. Estamos en manos de los médicos para que puedan atender a estas personas. Una de ellas está muy complicada”, insistió.



Y agregó: “Estamos sorprendidos con esta situación, no habíamos visto algo así. Es muy grande la explosión, pero vamos a seguir trabajando. Como dijo el director de Bomberos se está haciendo la investigación de las causas”. Sobre los motivos del siniestro, subrayó: “Hay sospechas, pero nos gustaría hablar con seriedad a la población para saber cuáles fueron las causas de tremenda explosión”.