Los 10 peores hábitos de ciberseguridad y por qué hay que abandonarlos

La ciberseguridad cada vez cobra más importancia en el mundo digital. Una adecuada seguridad implica estar más aislado del riesgo de robo de identidad y pérdida financiera, estafas que alcanzaron un récord de US$56 billones en 2020, según ESET, empresa de seguridad informática. En este contexto, la compañía informó sobre hábitos que hay que romper para garantizar una mayor protección a cada ciberusuario.

1. Utilizar un software obsoleto: Las vulnerabilidades en los sistemas operativos, navegadores y otros software de los dispositivos son una de las principales formas que les permiten atacar a los ciberdelincuentes. Es por esto que hay que activar en cada dispositivo la funcionalidad de actualización automática del software.



2. Tener mala higiene de contraseñas: El uso de la misma contraseña para múltiples cuentas y credenciales fáciles de adivinar les da a los hackers una enorme ventaja ya que poseen softwares para probar variantes de uso común e intentar utilizar contraseñas hackeadas de otras cuentas. Por eso, se recomienda utilizar un administrador de contraseñas y activar, cuando sea posible, la autenticación de doble factor.

3. Conectarse a un Wi-Fi público: Los hackers pueden usar las redes públicas para acceder a las cuentas conectadas y robar sus datos privados. Si se utiliza una de estas conexiones Wi-Fi, se recomienda no iniciar sesión en ninguna cuenta mientras se esté conectado.



4. El pishing: Esta es una estrategia en la que un atacante intenta engañar al usuario para que haga clic en un enlace malicioso. En esta instancia, se recomienda pensar antes de hacer clic y verificar dos veces quién es el remitente del mensaje.

5. No usar seguridad en todos los dispositivos: Es necesario tener protección antimalware de un proveedor de buena reputación en todas las PC y computadoras portátiles del usuario.



6. Utilizar sitios web inseguros: Se recomienda buscar el símbolo del candado que debería estar antes del URL de los sitios web, lo que indica que la página es segura. Si bien no es una garantía total, ayuda a distinguir los sitios legítimos de los fradulentos.



7. Mezclar cuentas personales y de trabajo: No se debería mezclar las cuentas del trabajo con las cuentas personales, dado que si una de estas es hackeada, se compromete la ciberseguridad de ambas.

8. Dar datos por teléfono: La técnica llamada vishing es una forma cada vez más popular de obtener información personal y financiera de los usuarios a través de llamadas telefónicas. La mejor regla general es no entregar ninguna información confidencial por teléfono, preguntar quiénes son y desde dónde están llamando, y luego llamar directamente a la compañía para verificarlo.



9. No realizar una copia de seguridad: Si la seguridad de un dispositivo es comprometida, se podrían perder todos sus datos digitales. Es por esto que se recomienda hacer copias de seguridad regulares.



10. No proteger el hogar inteligente: Dispositivos como televisores inteligentes y cámaras de seguridad pueden constituir una amenaza, dado que pueden ser utilizados por hackers como una puerta de enlace al resto de los datos y dispositivos. Se recomienda elegir un proveedor de tecnología que tenga un historial de corrección de vulnerabilidades conocidas en sus productos, e investigar posibles fallas de seguridad antes de comprar un dispositivo.