Paysandú: cientos de destrozos por turbonada y más de mil familias afectadas

El lunes 11 de julio de 2022 será un día recordado en Paysandú. Alrededor de las siete de la mañana de esa jornada, una turbonada por encima de los 120 kilómetros por hora -en especial en la zona norte de la ciudad- provocó severos daños en inmuebles, tiró árboles y paredes, voló techos, y dañó el tendido eléctrico y el suministro de agua potable. El corte de luz llevó, incluso, al cierre del puente internacional que une Paysandú con la zona argentina de Colón.

Las ramas de los árboles esparcidos por todas las calles, algunos sacados de raíz sobre las casas y veredas; pinos centenarios volcados en la ruta 3 provocando el corte de esa carretera por varias horas; destrozos en el Batallón Leandro Gómez y en la nueva instalación del diario El Telégrafo. También la Costanera quedó cortada por la cantidad de troncos en sus arterias; chapas tiradas por doquier; y un sentimiento de zozobra que llamaba al silencio, solo roto por el ruido de las motosierras intentando ordenar el caos.



El intendente interino de Paysandú, Fermín Farinha, dijo en conferencia de prensa que más de mil familias se vieron afectadas “de algún modo u otro” por este temporal que llevó a declarar la emergencia departamental. Acompañado por Javier García, ministro de Defensa, y por Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Farinha aseguró que en la mañana de ayer se registró un “evento climático de magnitud que determinó varios destrozos en toda la ciudad”, al igual que en Piedras Coloradas y Porvenir, y con fuertes granizadas en Guichón.



El jerarca, al mando por la gira de Nicolás Olivera por España, detalló además que al final de la tarde había unos 40.000 clientes de UTE con sus servicios afectados y que OSE trabaja para solucionar la falta de agua potable en algunas zonas de la urbe sanducera.



A su vez, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) registró más de 500 llamadas y más de 300 al 911. Otras decenas de personas no pudieron comunicarse por falta del servicio telefónico. Y se dispuso del Estadio Cerrado “8 de Junio” con 60 lugares “para aquellas personas que hayan debido abandonar el lugar por voladura de techos”. Para todos los que necesitaran refugio, se distribuyeron recursos de Promoción Social y del Ministerio de Desarrollo.

Farinha destacó que los servicios departamentales y del Cecoed actuaron “rápidamente” en la atención primaria, lo que generó que para la noche todas las calles, caminos y rutas estuvieran despejados. Desde temprano, se mantuvieron en sesión permanente entre el Cecoed, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, Bomberos, Prefectura, UTE, OSE y las delegaciones regionales.



También subrayó que no hubo que lamentar “ninguna víctima fatal”. “Un hecho fortuito porque si uno recorría las calles se encontraba con imágenes dantescas. Por suerte no tenemos que lamentar daños mayores a su integridad física, salvo por una persona que está grave tras un accidente de magnitud en avenida Salto y Zorrilla en el inicio de la tensión”, dijo el intendente en ejercicio, quien informó que los lesionados -leves, todos ellos-suman un total de 39, y que han sido atendidos en la mutualista Comepa y en ASSE. “Una noticia que nos reconforta porque todos los servicios estuvieron a la altura de las circunstancias”, acotó.



Por su parte, el director del Sinae confirmó que hoy harán entrega de colchones, frazadas y kits de aseo personal a los afectados, y que en los próximos días incorporarán a la asistencia chapas y portland para la reconstrucción de viviendas. Esto se realizará en sintonía con la Dirección de Obras de la Intendencia.

Desmanes de la turbonada en Paysandú. Foto: Pedro Dutour.

El jerarca celebró que el “sistema ha funcionado” en esta situación de emergencia, y que el departamento volvió a demostrar que puede manejarse ante eventos adversos. “Paysandú ya tuvo una experiencia con los incendios forestales, que puso en articulación a todos los actores. Ahora, la reparación o restauración va a venir de la mano de los planes territoriales y de obra de la intendencia, con ayuda de Bomberos, Policía, UTE, OSE…”, dijo.



La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande también se comprometió a apoyar con chapas y perfiles para la construcción, informó Farinha.



Mientras la ciudad se recuperaba del impacto y la lluvia amainaba, los sanduceros se movilizaban en gestiones solidarias, con recolección de alimentos no perecederos y con abrigos. No obstante, esa buena intención trae su riesgo.



“Queremos recordar a los vecinos, cuando aflora la solidaridad ante los que han sufrido, que tengan los cuidados respectivos. No estamos alentando en esta ocasión la actuación directa de las personas para evitar males mayores”, sostuvo. Y agregó: “Hay muchos cables tendidos sobre las vías. Dejemos trabajar a las cuadrillas de bomberos en las zonas afectadas, mientas seguimos recibiendo las denuncias en Cecoed”.



Sin embargo, demasiado caso no se ha hecho a las autoridades en ese sentido. Como sucedió en la zona de la Costanera, principal paseo de la ciudad y uno de los lugares más afectados por la turbonada debido a la gran cantidad de árboles caídos. Se pidió no transitar por ahí, pero a media tarde se había poblado de personas con sus camionetas y motosierras para llevarse leña, literalmente, de los árboles caídos.

"Trabajo inmediato"

El ministro de Defensa, Javier García, constató de primera mano el “evento climático grave” que padeció Paysandú a primeras horas de la mañana de ayer, y resaltó el “profesionalismo” de las instituciones. “El evento en este minuto se encuentra con las consecuencias controladas. Esto es fruto del trabajo inmediato”, dijo.



Mencionó que el Batallón de Infantería Leandro Gómez, ubicado en la zona noreste de la ciudad, sufrió daños graves que “ya se están tratando de resolver”. “También hay soldados y policías que se quedaron sin el techo de sus casas”, agregó.



En cuanto al puente internacional que une Paysandú con Colón, afirmó que se cerró como consecuencia de la caída de una línea de alta tensión eléctrica y que, al no haber energía, no pueden realizarse los trámites de migraciones en ambos países.



“Estamos instando, tan importante de las vacaciones de julio y por alto tráfico de compatriotas hacia Argentina, que tanto para la salida como para el ingreso se dirijan por los pasos de frontera de Fray Bentos y Salto, que ya están informados”, dijo García que prevé que para la mañana de hoy se haya resuelto el problema.



Desmanes de la turbonada en Paysandú. Foto: Pedro Dutour.