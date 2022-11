Pareja en Florida denuncia estafa en cuentas de BROU por más de medio millón de pesos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Beatriz y Gustavo, un matrimonio de Florida, se llevó la peor sorpresa el mes pasado al ir a cobrar la jubilación en sendas cajas de ahorros en el Banco República (BROU): les estaban reteniendo parte de sus ingresos por préstamos del Banco de Previsión Social (BPS) que nunca solicitaron. La suma de la estafa, entre los dos, asciende a $ 575.000, que deberán pagar en 60 cuotas. Denunciaron el hecho pero hoy, aseguran, están solos, porque "el banco se lava las manos".

En diálogo con El País, Beatriz detalló cómo se dieron cuenta de la estafa. "Yo tengo 59 años y mi marido 64. La estafa fue hecha online en la madrugada. Pero nos dimos cuenta cuando fuimos a cobrar la jubilación, vimos que nos habían empezado a cobrar las cuotas; a mí de $ 5.100 y a mi marido de $ 14.000".



Gustavo trabajó 33 años en BPS, por lo que "sabe cómo se maneja la Caja Nacional". Además, aseguró Beatriz, jamás solicitaron un préstamo de similares características, ni siquiera cuando eran trabajadores activos; "te cobran tres veces más de lo pedido. Capaz te morís antes de pagar las cuotas", detalló.

La pareja hizo la denuncia ante BROU y ante la Policía, pero no ha obtenido respuesta. Ante la desesperación por encontrar una solución a este problema y conseguir, por lo menos, que se cancele la deuda y dejen de cobrarles las cuotas, Beatriz y Gustavo conformaron un grupo de WhatsApp con otras personas que fueron estafadas.



"Somos un centenar, la mayoría de Montevideo, Salto, Paysandú y el resto del país. Se han mandado cartas, nos estamos informando siempre. Desde el primer momento todos hicimos las denuncias. El BROU se lava las manos. Los bancos privados te devuelven la plata o te llaman si hacés un movimiento extraño, pero el Banco República no hace nada. Nos estamos moviendo con abogados, pero estamos solos", aseguró Beatriz.

La pareja aseguró que abogados de todo el país se han puesto a las órdenes, "pero si no tienen la punta de un hilo de dónde empezar es un caso a ciegas"; "porque la Caja Nacional antes te pedía mil trámites, firmas… Y ahora online nos sacaron más del porcentaje que pueden sacarte por la jubilación", lamentó.



A la espera de una respuesta, la conclusión de Beatriz y Gustavo es una: "El banco tiene un seguro por estafas, tiene un respaldo. Pero no lo conocemos. Hay alguien o muchos metidos, no sé si adentro del banco o dónde. Eso está segurísimo".

Antecedentes de estafas de similares características

A mediados de octubre, El País informaba que once clientes del Banco República denunciaron a la Policía y a la institución financiera que sus cuentas fueron robadas y estiman su perjuicio en $ 2.500.000.



Varias transferencias ilegales de dinero tenían como destino a diferentes cuentas del mismo banco, según consta en las denuncias de sus dueños.



En algunos casos, las víctimas observaron que abrieron una supuesta página web del Banco República donde le pedían que validaran sus contraseñas y así lo hicieron, cayendo en una trampa. En otros, no saben cómo se les sustrajo el dinero.

El banco envió a algunos damnificados misivas donde señalaba que fueron víctimas de un virus conocido como “troyano”, el que se instala cuando el usuario de la computadora abre un mail o un mensaje extraño, y se activa cuando el cliente abre una falsa página web del BROU. Mediante ese mecanismo, el estafador obtiene su contraseña y el pin de la llave digital del banco.



En cuanto a otras víctimas, el Banco República informó que habían sido perjudicadas por una maniobra conocida como “phishing”. Se trata de un ataque informático con el que se obtiene información personal o financiera de los usuarios, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o cuentas bancarias.