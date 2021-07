Paradores nocturnos como una alternativa a los refugios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre el 1° y el 21 de julio, 64 personas durmieron en los seis paradores nocturnos que organizaciones de la sociedad civil gestionan en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La alternativa forma parte de un plan piloto dispuesto por la cartera para aquellas personas que, por distintos motivos, se niegan a ir a los refugios dispuestos por la secretaría de Estado en tiempos de “frío polar”.

De estas 64 personas un 56% no tenían registro de ingreso a ningún dispositivo dispuesto por la cartera, por lo cual el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, sostiene que fueron captados e incluidos. En tanto, el 30% había tenido ingresos esporádicos en los últimos dos meses y el 14% hacía seis meses que no pernoctaba en un refugio.



“Es una alternativa más flexible para que las personas que no quieran ir a los refugios no tengan que dormir en la calle”, señala Lema a El País.

Consultado sobre cuáles son las razones por las que las personas se niegan a ir a los refugios, el jerarca advirtió: “Un motivo para no ir a un refugio es que no aceptaban mascotas. Desde hace algunos meses seis refugios de Montevideo aceptan mascotas. En los próximos días esperamos disponer de más novedades en este sentido, para poder captar a las personas y que finalmente acepten ir a ellos”.



En tanto, a partir de mañana y hasta el sábado se espera “la persistencia de una nueva masa de aire frío de origen polar”, con temperaturas que oscilaran entre los tres y los menos tres grados centígrados, según informó ayer el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Al cierre de la pasada jornada los ministros Lema, Javier García (Defensa) y Luis Alberto Heber (Interior) esperaban por un informe de Inumet y se aprestaban a anunciar hoy algunas medidas al respecto, según informaron fuentes del gobierno a El País.



Para hoy se prevén lluvias y tormentas, algunas intensas, desde las primeras horas de la mañana en el norte del país, con mejoras hacia la noche.