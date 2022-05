El Papa declara santa a la primera religiosa uruguaya este domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este domingo se producirá la primera canonización a una religiosa uruguaya en la plaza San Pedro, a cargo del papa Francisco. Francisca Rubatto es la beata nacida en Italia, pero que pasó buena parte de su vida en América del Sur, que será declarada santa.

“Esto tiene un valor muy significativo porque se trata de la primera uruguaya que llega a la cumbre de la vida cristiana como es la santidad”, dijo el cardenal Daniel Sturla a El País desde Roma.



Sturla será uno de los diez cardenales que celebrará la ceremonia junto al Papa “por ser el obispo de una de las diócesis de una de las nuevas santas”, indicó en referencia a que hoy también se declarará la santidad de otros diez beatos. Se trata de una de las canonizaciones más numerosas de la historia.

Rubatto, nacida el 14 de febrero de 1844 en la localidad italiana de Carmañola, al norte, vivió y desarrolló su labor pastoral en Uruguay, adonde falleció el 6 de agosto de 1904. Monja de las Hermanas Capuchinas desde 1884, se dedicó a los enfermos, especialmente, a los niños, jóvenes y ancianos abandonados.



En 1892, con cuatro monjas de la congregación, partió hacia América Latina para realizar su apostolado en Uruguay, Argentina y Brasil, adonde fundó las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubatto. La religiosa fue proclamada beata por el papa Juan Pablo II en 1993 y en 2020 le fue reconocido haber intercedido en un segundo milagro, lo que le permite llegar a ser santa, tal como fijan las normas del Vaticano. El milagro fue la curación inexplicable de una joven de Uruguay que en el año 2000 sufrió un accidente de moto que le provocó un trauma craneal y que la dejó en estado de coma.



Sturla contó que Roma actualmente está “llena de gente nuevamente, no solo por turistas, si no también por muchos peregrinos”. Además, el cardenal uruguayo dijo que ayer participó de una vigilia de oración con las hermanas Capuchinas, pertenecientes a la congregación fundada por Rubatto.



“La Iglesia destaca con la santidad a aquellas personas que se han destacado por vivir heroicamente las virtudes cristianas”, remarcó Sturla.

Por su parte, el obispo uruguayo Carlos Collazzi, ex presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, indicó a la página Vatican News: "Si Uruguay es o no el país más laico (de la región) es algo que se puede constatar, pero tiene un corazón creyente. No tiene la práctica religiosa que tenemos en otros lugares, pero ante testimonios así, se siente tocado". Collazi también asistirá a la ceremonia junto con una delegación de religiosos uruguayos.



La celebración comenzó esta madrugada con una vigilia de oración en la parroquia San Roberto Belarmino, adonde se encuentra la Casa General de la congregación. A las 10 horas del Vaticano (cinco de la mañana de Uruguay) empezará la misa en donde participarán cientos de obispos y sacerdotes de todo el mundo.



En Montevideo, a las cuatro de la mañana se abrirán las puertas del santuario de la hermana Rubatto en el barrio de Belvedere con la iluminación de la fachada. Además, en el templo se colocaron dos pantallas para poder ver la ceremonia de canonización en directo desde Roma. Luego, a las 16 horas, se celebrará una misa en acción de gracias allí, presidida por monseñor Luis Eduardo González, obispo auxiliar de Montevideo.



En la ceremonia también recibirán la canonización otros cristianos destacados por la Iglesia como el místico francés Charles de Foucauld, el periodista holandés Tito Brandsma, ejecutado en el campo de exterminio nazi de Dachau en 1942, y Lázaro, un mártir indio del siglo XVIII.