Panaderos aconsejan mantener precios pese a suba en el valor de la harina

Según un comunicado del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) a pesar de los aumentos registrados en el valor de la harina en el mercado y en el de otras materias primas, se sugiere “a todas las panaderías socias que mantengan sin cambios el precio del pan francés”.

Esto a pesar de que esta semana se constatará un aumento en el precio de la harina (entre 10% y 15%) y el crecimiento se trasladará al precio final de los panificados, como se informó por parte de la misma Cámara la semana anterior.



Los industriales panaderos sostienen que por la baja en el tipo de cambio (del dólar), en este momento no es necesario aumentar el precio de venta del pan francés. No obstante, indican: “Cabe destacar que las sugerencias realizadas desde CIPU no son determinantes y, por lo tanto, cada panadería es independiente de implementarlas o no”.

La Cámara recordó que algunas panaderías no aplicaron los aumentos recomendados en enero de este año (7,68%) y tampoco en marzo (5,0%). Por lo que podrían hacerlo ahora.



A la suba de la materia prima para la elaboración de panificados, se suma el hecho de que en julio deben aumentarse los salarios. En ese marco, se hará una nueva evaluación de situación que oportunamente será comunicada por los industriales panaderos.