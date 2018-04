Obra del puerto Buquebus podría adjudicarse este año

El Poder Ejecutivo estima que la obra del nuevo puerto de Buquebus, junto al dique Mauá, podría iniciarse antes de fin de año. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, explicó a El País que los pliegos "en líneas generales ya están hechos" y que se aguarda la aprobación del proyecto en Diputados (ya obtuvo el aval del Senado), para la cual estarían asegurados los votos, luego que se zanjaran las discrepancias que existían dentro del Frente Amplio.

"Si llamamos a licitación en un par de meses a más tardar, a fin de año estamos estudiando ya la adjudicación", destacó el secretario de Estado.

"Da la impresión de que están los votos en el Parlamento, y además creo que el proyecto tiene votos de todos o de casi todos los partidos, porque realmente uno se imagina que esto va a ser una mejora importante para Montevideo. Esos padrones que hoy aparecen como costeros van a dejar de serlo, porque el proyecto implica ganarle espacio al río y hacer todas las instalaciones portuarias, incluso las de tierra, en esos espacios. Por lo tanto, todas las instalaciones, más las escolleras, pasan al Estado uruguayo, a ser administradas por la ANP. Y a cambio de eso es que se permutan los dos padrones que necesitaban la autorización parlamentaria", explicó Rossi.

El ministro se lamentó por la demora, porque en Argentina se planteó una iniciativa similar que está más avanzada: "Si fuera por mí ya hubiéramos arrancado hace dos años. Cuando lo mandamos, lo hicimos con entusiasmo porque pensamos que era una buena cosa. Y porque además queríamos competir con el proyecto similar que se está haciendo del lado argentino. Hace dos días participé en Buenos Aires de la inauguración de las obras, y resulta que nosotros todavía no tenemos la aprobación. Pero espero que se encuentre el clima favorable en el Parlamento, e inmediatamente vamos a intentar el llamado".

"Premio".

El porcentaje de "ventaja" o "premio" que le corresponderá a Buquebus en el llamado a licitación internacional por haber elaborado y presentado la iniciativa (lo cual implica entre otras cosas una fuerte inversión ya realizada por parte de la empresa) no se ha definido todavía, aunque con probabilidad se sitúe en el 5%. "Tengo entendido que este proyecto se presentó por la ley 17.555. Y en este caso el margen es entre un 0 y un 20%, pero usualmente nunca se pasa del 5%. O por lo menos no conozco muchos casos que se hayan pasado del 5%", indicó Rossi.

"Hay partes que son de la terminal y otras del área comercial, que tiene que sostener la terminal, que no se sostendría si no fuera con ese financiamiento", agregó el ministro.

El proyecto.

En febrero del año pasado, siendo entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic firmó un proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a enajenar los inmuebles de la rambla junto al dique Mauá, donde el empresario Juan Carlos López Mena pretende construir el nuevo puerto, a un costo que podría alcanzar los US$ 200 millones, lo que constituiría la inversión más importante en la capital del país en lo que va del siglo XXI.

"Las obras referidas —muelles y escolleras— pasarán a ser parte del sistema portuario de Montevideo de propiedad estatal y constituyen la contrapartida de la enajenación que se autoriza", señala el proyecto de ley. También se aclara que la enajenación no podrá afectar la de la Compañía del Gas y el Dique Seco Barón de Mauá (Patrimonio Histórico Nacional desde 1975) y que "los espacios baldíos resultantes con posterioridad a la construcción de los edificios serán librados al uso público como plazas o parques, de acuerdo a lo que se determine en el pliego".

La iniciativa privada, que también cuenta con el visto bueno de la Intendencia de Montevideo, incluye un moderno hotel, una construcción vidriada con forma de pirámide y numerosos estacionamientos. También incorpora el rezagado proyecto del "Museo del Tiempo", que no se ha podido concretar por falta de recursos.

La ´gaffe´ del presidente de la ANP Alberto Díaz

Crónicas publicó ayer una entrevista al presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, en la que este declara que la terminal de Buquebus no se construirá en el dique Mauá, como se prevé desde hace tiempo, sino en Punta Carretas. La entrevista fue colocada en la tapa del semanario con gran destaque, bajo el título “Terminal de Buquebus será en Punta Carretas y no en dique Mauá”.



Consultado por El País, Díaz admitió que se trató de un error suyo. “Le estoy pidiendo a Crónicas que lo arregle. Era la cuarta o la quinta pregunta, titularon con esa y yo cometí el error de mezclar las palabras y hablar de Punta Carretas y no de la zona de Mauá”, comentó.



“Buquebus planteó hace muchos años la idea de hacerlo en Punta Carretas, pero no estoy tratando de revivir eso. Yo ya le dije a Crónicas que corrigiera, pero sale una vez por semana, no sé qué éxito voy a tener con eso”, agregó. El jerarca reafirmó que “la única propuesta que conocemos es la de ubicarse en la cercanía del dique Mauá, que fue presentada en la Presidencia de la República”.



La periodista que hizo la nota, María Noel Durán, subió ayer a su cuenta de Twitter el audio en el que el jerarca confirma el título de tapa.