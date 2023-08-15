New York Times relaciona crisis del agua en Uruguay con el cambio climático y la deforestación del Amazonas

Redacción El País

"Uruguay no supuso que se quedaría sin agua" es el título del boletín que publicó The New York Times centrado en la crisis hídrica que atraviesa el país.

La newsletter exclusiva para suscriptores está centrada en el cambio climático y, aunque reconoce que aunque este "no causó directamente la sequía en Uruguay y la vecina Argentina", "el calentamiento global fue un factor en el calor extremo que empeoró la sequía, dijeron los científicos, al aumentar la pérdida de humedad del suelo y las plantas". La periodista Manuela Andreoni, que firma el boletín, agregó que "la deforestación en el Amazonas también puede haber influido".

Luego, respecto a la reserva en Paso Severino, explicó que "abastece de agua a más de la mitad de los 3,4 millones de habitantes del país" y ante su estado crítico en junio "los funcionarios comenzaron a agregar agua al suministro del Río de la Plata, un estuario donde el agua dulce de dos ríos principales se mezcla con el agua salada del Océano Atlántico".

Tras detallar que el gobierno recomendó a "niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades renales y cardíacas crónicas que eviten el agua de la canilla", la newsletter apuntó que "muchos residentes han tratado de perforar sus propios pozos con la esperanza de encontrar agua potable, pero existen pocas soluciones a corto plazo, excepto esperar a que llueva".

La newsletter no detalla las medidas tomadas para continuar con el suministro de agua —como el trasvase de agua del río San José— o los subsidios para comprar agua embotellada a menor precio o acceder a ella de forma gratuita. "La crisis se produjo justo cuando Uruguay intentaba construir una estrategia para el futuro de su economía, más allá de las exportaciones de carne vacuna y soja", apuntó la periodista.

El exdirector nacional de Energía, el frenteamplista Ramón Méndez fue entrevistado para el boletín y aseguró que "todo está en debate en este momento" y esto es necesario para elaborar un plan a futuro, teniendo en cuenta que "llegamos demasiado tarde para tener una visión de planificación estratégica sobre el agua".