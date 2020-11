Monzeglio:“Responsabilidad social antes que nada, no podemos poner un gendarme cada 50 metros a controlar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Creo que el llamado que tenemos que hacer es a cuidarnos todos”, dijo esta mañana Remo Monzeglio, subsecertario de Turismo, en Maldonado. El jerarca se mostró optimista a la hora de pronosticar la próxima temporada de verano con las fronteras cerradas. “Van a venir los que tienen derecho, los que tienen residencia legal, a todos los llamamos a la cautela. No hay distinción de nacionalidades, la responsabilidad es de todos. Creo que va a ser un turismo masivo, ya lo estamos viendo quizás faltará el turismo de altísimo poder adquisitivo que venía de Europa, Estados Unidos, Brasil y Argentina y no son los números que estamos mirando. Estamos salvaguardando la salud de la gente”, dijo. Monzeglio asistió a la inauguración de Crystal Lagoon de Solanas.

Monzeglio pidió respetar las medidas sanitarias para poder tener una temporada de verano con tranquilidad. “Responsabilidad social antes que nada. Empatía, ponerse en el lugar del otro. Tratar de respetar el distanciamiento. Tratar de cuidarse en las playas, todos tenemos hijos, hermanos, padres, personas a las que queremos. No es solamente cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que cuidar a los demás. No podemos poner un gendarme cada 50 metros a controlar. Cuidemos y respetemos las distancias y vamos a tener un verano seguro”, agregó.



Consultado sobre las excepciones para el ingreso de extranjeros al país y la posibilidad de habilitar nuevas, el subsecretario descartó cualquier nueva medida. “No es privativo del Ministerio ampliar esas excepciones. En lo que a mí respecta son los que van a quedar. El Presidente ha sido claro, los últimos números no nos están ayudando a ampliar ninguna brecha”, reafirmó. “Los argentinos pueden venir cumpliendo los protocolos si están en las excepciones. Lo que tiene que entender la gente que entra es que la cuarentena es a los 15 días. No pueden salir de sus lugares”, dijo Monzeglio.



“Preparémonos para lo peor que va a salir bien. Hemos sido visto como un pueblo con conciencia social y respeto por el otro. Hay que seguir manteniendo las medidas y disfrutar”, concluyó.