Miles se reunieron para despedir a Eduardo Bleier durante velatorio público en la UdelaR

Miles de personas se reunieron afuera de la Universidad de la República (UdelaR) para despedirse de Eduardo Bleier, militante comunista que estuvo desaparecido desde octubre de 1975 hasta el 27 de agosto, cuando encontraron sus restos durante excavaciones en el Batallón N° 13.

El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que funciona en la órbita de Presidencia, Felipe Michelini, fue el orador oficial en las honras fúnebres de esta tarde en el Paraninfo de la UdelaR.



De acuerdo a declaraciones que fueron publicadas este lunes en la página web de Presidencia, Michelini destacó que “la búsqueda de los detenidos-desaparecidos y la denuncia permanente de estos crímenes de Estado, no significa pensar en el ayer con los ojos en la nuca, tampoco es pensar sobre hechos irrelevantes en el presente. La búsqueda debe ser entendida por el contrario como una causa sagrada de todos los uruguayos, tarea irrenunciable para dejar un legado de dignidad a las próximas generaciones”.



Además, uno de los hijos de Zelmar Michelini, ejecutado en Buenos Aires en mayo de 1976, dijo que “es necesario recordar que el régimen de terrorismo de Estado en nuestro país avasalló las instituciones democráticas, sometió a un férreo control social y represivo a nuestro pueblo, consolidó la tortura sistemática, la violación y abuso sexual de los detenidos, la prisión prolongada, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de miles fuera de fronteras”.



“Aún hoy, con toda la evidencia desplegada ante nosotros nos cuesta creer que desde el Estado, contando con todos sus medios, haya ocurrido tanta saña criminal”, señalo Michelini.



Entre de las personas que se presentaron estuvo el presidente de la República Tabaré Vázquez, quien se acercó con una rosa roja. Junto con él también llegaron el candidato frenteamplista Daniel Martínez y su compañera de fórmula Graciela Villar.



También participaron el expresidente José Mujica junto con su esposa, la vicepresidenta Lucía Topolansky.



El expresidente destacó en rueda de prensa a la salida del sepelio que “aparte de la monstruosidad atrás de esto que hay, lo que más duele es la mentira”.



Mujica agregó que está “convencido” de que existe un "pacto de silencio" para no encontrar a los restantes detenidos-desaparecidos. Asimismo, consideró que “no” hay miembros del gobierno involucrados en ese pacto, al señalar: “Se dice porque la gente se manijea, no entienden lo que es el funcionamiento de una corporación”.



Frente a la repregunta de si en el gobierno se alimentó ese pacto de silencio, respondió: “No, no. Puede haber criterios distintos frente a algunas cosas, pero respecto al silencio no, sobretodo porque más importante que la eventual justicia es la verdad”.



Javier Miranda, presidente del Frente Amplio e hijo de Fernando Miranda, detenido-desaparecido cuyos restos fueron hallados en diciembre de 2005 en el Batallón 13, destacó visiblemente emocionado en diálogo con Canal 10, “el reconocimiento a mucha gente que peleó muchos años para hacer emerger la verdad”.



Tabaré Vázquez durante el velatorio público de Eduardo Bleier. Foto: Darwin Borrelli

El intendente de Montevideo, Christian di Candia, también se presentó para despedir a Bleier. "Hoy me tiembla bastante todo, estoy conmovido y emocionado. Seguramente sean esos momentos que de algún modo reafirmamos que estamos por el camino correcto tratando de hacer Justicia", indicó.



También habló Constanza Moreira, líder del sector frenteamplista Casa Grande, y consideró que "hay que pedirle a todos los partido políticos que se comprometan a seguir buscando la verdad".

Chrisitan Di Candia durante velatorio de Eduardo Bleier. Foto: Andrés López Reilly

Otro de los que se acercó al Paraninfo fue Óscar Andrade, exprecandidato presidencial: "Tenemos democracia por esos huesitos que están ahí y porque hipotecaron la vida durante años es que tenemos democracia".



"No podemos hacer seguir esperando a Familiares", indicó Andrade y aseguró: "Me gustaría que este momento que a todos nos estremece, no solo a los que somos cercanos a los familiares, sirviera para afirmar un compromiso irrenunciable con la sociedad uruguaya y con nuestra historia".



Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, también habló. "En el medio dolor la esperanza, porque finalmente se pudo encontrar los restos de Eduardo Bleier, muy comprometido con los trabajadores uruguayos y con la sociedad, pero al mismo tiempo se abre la esperanza de seguir la búsqueda que otros todavía no han aparecido", dijo.



"Ahora cuando me abracé con el hijo me dijo: 'Este es un abrazo doble, es un abrazo para vos como amigo y compañero, pero también es un abrazo al movimiento obrero que nunca se olvidó de las causas de los desaparecidos y eso es verdad".

Javier Tassino –hermano de Óscar Tassino, secuestrado en julio de 1977 y desaparecido hasta el día de hoy- dijo en rueda de prensa sobre la aparición de los restos de Bleier: “Nos inspira a seguir buscando”.

Además, llamó a “seguir desarrollando la memoria”. “Sin odios, sin rencores. Diciéndoles a los que no quieren o quieren dar vuelta la página o quieren no hablar más del pasado. Sobre todo para los jóvenes es fundamental que se conozca lo que ha pasado para que nunca más vuelva a pasar. Quien no quiere ver el pasado no va a tener un buen futuro, un buen futuro para el país”, finalizó.



El velatorio público y homenaje se realizó en el Paraninfo de la universidad y la convocatoria estaba dirigida "a toda la sociedad uruguaya y a la comunidad universitaria en particular".

Gerardo Bleier, hijo de Eduardo, agradeció a los presentes: "Gracias a todos, compañeros". El acto terminó con algunos gritos aislados entre la multitud, de “no a la reforma, el miedo no es la forma” https://t.co/7X3X172qiQ pic.twitter.com/NHSwqnXT1B — EL PAÍS (@elpaisuy) October 14, 2019

La idea de realizarlo surgió a partir de "dar respuesta a esta cosa afectiva abrumadora y aluvional de la sociedad, para que la sociedad pueda honrar su memoria, y más que honrar su memoria también reforzar el 'Nunca Más' como contenido político cultural", según explicó Gerardo Bleier, uno de sus cuatro hijos, al programa "La Mañana en casa" de Canal 10.



El velatorio fue desde el mediodía de este lunes hasta las 15:00 y contó con la aprobación de rector Rodrigo Arim.