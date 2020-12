Milagros Costabel, la joven uruguaya aceptada en Harvard entre 10.000 solicitudes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Welcome to Harvard", escuchó Milagros Costabel frente a su computadora y salió corriendo y gritando de su cuarto. Ni Juan ni María, sus padres, sabían que pasaba pero rápidamente se dieron cuenta: la joven de Colonia del Sacramento había sido aceptada entre más de 10.000 solicitudes que recibió la prestigiosa universidad en este período de aplicaciones.

A sus 18 años Milagros, que es no vidente desde su nacimiento, logró una beca para estudiar en Estados Unidos en 2021. "Todavía no dimensiono, pienso y no puedo creer que voy a estar en Harvard", cuenta a El País desde su casa en Colonia.

Milagros cursó secundaria en el liceo N°1 de Colonia, Juan L. Perrou, y lo terminó en 2019. En 2020 empezó a trabajar como periodista para medios extranjeros y aplicó para estudiar en algunas universidades de Estados Unidos.

"Hice una lista de como 15 universidades, la mayoría chiquitas y no tan conocidas. Tenía también el tema económico por lo que tenía que encontrar algo que balanceara todo eso. A Harvard lo veía prácticamente imposible", relata.

La duda para aplicar para esta universidad la acompañó hasta el 1° de noviembre, fecha límite para presentar su postulación. A pesar de su indecisión cuenta que pensó: "donde pase me soluciona la vida".

En esta etapa se presentaron cerca de 10.086 postulaciones y seleccionaron a 747 personas. Para una segunda etapa, que cierra el primer día de enero y se decide en marzo, se esperan cerca de 40.000 aplicantes.

17 de diciembre, el día de la noticia

El jueves 17 de diciembre era la fecha marcada para recibir la respuesta desde Harvard. Milagros cuenta que a las 21:00 abrió su casilla de correo para conocer el resultado.

Las posibilidades eran tres: "la más probable es que la decisión fuera aplazada para marzo porque en esta etapa no iban a aceptar a mucha gente. También podían aceptar o decir que no".

Tras abrir su casilla, un programa que utilizan personas no videntes para usar la computadora, leyó la primera línea: "Welcome to Harvard". "Apenas escuché eso salí gritando del cuarto", recuerda entre risas.

La beca, que cubre la totalidad de sus necesidades, es para una carrera de cuatro años. "El primer año es general, podes elegir tus cursos e ir formándote y el segundo año tenes que optar. Me voy a inclinar por algo similar a Ciencias Políticas, por el lado de las relaciones internacionales".

"Nunca sentí que mi discapacidad me limitase"

Milagros cuenta que nació de manera prematura y que es no vidente desde su nacimiento. "Si bien tuve dificultades hubo un montón de personas que estuvieron ahí e hicieron que mi experiencia en el liceo fuera como la de cualquiera. Hubo un montón de cosas que pude hacer y nunca sentí que mi discapacidad me limitase", relata.

"Siempre digo que si mi discapacidad no me generó nada no me va a generar. Algo que me puede generar dificultad es ajustarme a la cultura, no esto", dice, mientras espera que la situación mundial mejore y poder viajar a Estados Unidos a mediados de 2021.