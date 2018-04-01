Mides: polémica por rechazo a padre

EN SITUACIÓN DE PADRE JUNTO A SU HIJO

Un hombre que llegó a Montevideo desde Salto con su pequeño hijo en busca de trabajo terminó en situación de calle y fue rechazado en los refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) porque solo hay centros para recibir madres con hijos, pero no para padres con niños.

Gustavo Castellini, así se llama el protagonista de la historia, recibió cobijo provisorio por parte de un integrante del sindicado de la bebida y ahora esa institución procura ayudarlo para conseguir trabajo, informó El Observador.

El episodio generó una polémica sobre la actuación del Mides en torno al episodio.

Castellini relató a Telemundo que en la mañana del viernes se presentó junto a su hijo en la Puerta de Entrada del Mides que coordina los traslados a los distintos refugios. Allí le informaron que solo recibían madres con hijos, no padres.

Tras las afirmaciones del hombre, el Mides emitió un comunicado en el que sostiene que no se pudo ayudarlo porque no quiso aportar sus datos ni los del niño, y luego la ministra, Marina Arismendi, informó que la madre del niño existe y lo buscaba.

Eso generó una nueva respuesta de Castellini quien aseguró a El Observador que "en el Mides no me pidieron ningún dato, solo me dijeron que no había solución para mí porque no había hogares para padres con niños, y ahí me quedé con impotencia, salí llorando y me fui para los canales de televisión. Si me pedían datos no me iba a negar a darlos", afirmó.

También negó que la madre busque a su hijo y aseguró que "anda en la droga".