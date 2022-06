De las 86 mesas convocadas, el 40% aceptó adelantar el correctivo por inflación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gobierno sugirió en abril que trabajadores y empresarios negocien adelantar el correctivo por inflación previsto para cuando finalicen los convenios salariales en junio de 2023. Tras el anuncio, el Poder Ejecutivo convocó a 86 mesas y, casi dos meses después, el 40% tomó este camino, otro 40% no acordó un ajuste y un 20% sigue en conversaciones, indicó a El País el director Nacional de Trabajo, Federico Daverede, quien advirtió que los números son aproximados.

Los Consejos de Salarios están integrados por representantes de los empresarios, trabajadores y el Poder Ejecutivo. En julio de 2021, el gobierno planteó dividir los sectores en dos grupos de acuerdo con el nivel de afectación por el covid-19. Los que tuvieron o tienen la posibilidad de implementar un correctivo a los 12 meses son los menos afectados por la pandemia y a ellos se les planteó un convenio por dos años.



Daverede explicó a El País que los convenios colectivos ya están firmados, por lo que desde el Poder Ejecutivo no se somete a votación ninguna posible modificación. La intención del gobierno fue convocar y proponer que haya un correctivo por inflación. Y añadió: “Son negociaciones (entre empresarios y sindicatos) que tienen que ser cortas. La idea no es abrir toda la ronda ni la discusión a todos los puntos acordados”.



Entonces, para que se implemente el nuevo correctivo por inflación debe haber un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios.



El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, indicó a El País que “hay convenios vigentes que se votaron hace muy poco”, entonces no les “parece razonable volcar la balanza”.



En ese sentido, añadió: “Desde el principio dijimos que hacíamos la sugerencia y que estábamos ante lo que las partes establecieran”. Dentro de cada sector los subgrupos se pueden comportar de manera diferente. El director de Trabajo indicó que, por ejemplo, dentro de comercio, los almacenes al por mayor y las ópticas implementaron el correctivo, mientras que las casas de música, las librerías y las locales de fotografía lo rechazaron.

El responsable de la secretaría de empleo del Pit-Cnt, Fernando Ferreira, cree que el planteo del Poder Ejecutivo tiene “cierta lógica” porque, cuando llegue el final del convenio -si la inflación se sigue comportando como hasta ahora- el correctivo sería casi de un 8%. Después se “complica porque comienzan las rondas” de negociación en las que se suma el ajuste con el aumento que planteará el gobierno. Entonces, “si el lineamiento es el mismo que el actual, podemos llegar a hablar de casi un 10% en 2023. Me parece que es una suma bastante importante”, dijo Ferreira.



Consultado sobre si la central sindical realizará alguna acción ante la negativa de una porción del lado empresarial de adelantar el correctivo por inflación, Ferreira respondió que, si bien no lo han discutido como Pit-Cnt, quizás se espere “un poco a cuál es el resultado final de esta exhortación hecha por el ministerio”.



Asimismo, indicó que “hay otras cosas a tener en cuenta”. Una de ellas es que hay convenios que tienen cláusulas de prevención de conflicto.



Y es que, si no se cumple el acuerdo, éste “se cae y muchas veces incluye otras cosas” como “crecimiento y beneficios sociales”, sostuvo el sindicalista. En la suma, esos aspectos “a veces son más contundentes que el correctivo” por Índice de Precios del Consumo (IPC), agregó.

Al mismo tiempo, “hay varios sindicatos que tuvieron acuerdo” sin esa cláusula, por lo que ahí “sí se puede dar alguna situación conflictiva”.



La sugerencia de adelantar el correctivo por inflación la realizó el presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia en abril en el marco de una suba de los precios en el país. El objetivo era que los trabajadores no perdieran poder de compra.