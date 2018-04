En el "Mes de los Cuidados" el Mides sale a defenderse

Marina Arismendi lo tiene bien claro: el caso del padre que con su hijo pidió refugio en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y no lo obtuvo, es parte de la vida política. Entiende que es un claro caso que influirá en la opinión de la gente sobre el accionar del gobierno frenteamplista. Y dependerá de la forma en que sea manejado y trabajado por las autoridades, el impacto que le provocará al gobierno frenteamplista que está siendo muy cuestionado por las políticas de seguridad y la pérdida de empleo.

La ministra de Desarrollo Social no tenía en sus planes llegar al lunes después de las vacaciones con un caso que generase tanto impacto en la agenda pública. Su ministerio junto con el departamento del Sistema de Cuidados venía preparando desde hace tres meses el lanzamiento de "El Mes de los Cuidados".

Ayer las autoridades de gobierno se vieron enfrentadas a tener que lanzar el "Sistema de Cuidados, que es el principal buque insignia planteado por el presidente Tabaré Vázquez en la campaña electoral, en el mismo momento en que se conocía un caso que impactó en la ciudadanía.

El sábado un hombre que vino con su hijo desde Salto y que no tenía lugar donde dormir, se acercó a las oficinas del Mides para pedir hospedaje. Según trascendió en el informativo de Canal 12, Telemundo, las autoridades del ministerio se lo negaron. El argumento fue que el hombre no colaboraba y se negaba a presentar su documentación.

Tras hacerse público el caso, una familia de vecinos ofreció una casa transitoria para el padre y su hijo. Los cuestionamientos en las redes sociales hacia el Mides no demoraron. Las que más dolieron fueron las críticas de los propios frenteamplistas.

"Con todo respeto, muy defraudado con respuesta Mides: admiten sin autocrítica no tener refugio para padres con hijos. Culpan al padre de no dar información ni aceptar dejar chico en Inau. También de ir con prensa. Contactan familia de la madre. Pifiaron feo", escribió en la red social Twitter el militante del Frente Amplio, Andrés Copelmayer, quien fue asesor del ministro Enrique Pintado en el gobierno pasado.

Arismendi intentó salir a cambiar la mala imagen que estaba quedando del Mides. Dialogó con varios frenteamplista. También escribió un mensaje para un par de grupos de WhatsApp donde están organizados dirigentes del oficialismo; entre ellos algunos ministros de gobierno.

"Equipo: Primero respiren hondo", inició Arismendi su mensaje el fin de semana. La jerarca intentó enviar tranquilidad a su entorno ante la larga lista de cuestionamientos que estaba teniendo el ministerio en las redes sociales.

"Hoy se presentó un señor con un niño en puerta de entrada solicitando refugio. Fue llevado por una periodista. El Sr, que no dio sus datos, no aceptó que se le realizara la entrevista. Salió lo que ustedes vieron o supieron en canal 12, para lo que nadie nos consultó. Hace una hora se presentó quien dice ser la mamá del niño, explicando que lo está buscando desde octubre!", narró Arismendi.

La ministra adelantó que la versión oficial la daría una de sus asesoras. "Al hombre le ofrecimos lo que tenemos: él dormir en refugio de varones y el niño en el Inau. No aceptó y no quiso dar datos. Al rato apareció la madre", concluyó la ministra quien transmitió que su cartera se estaba haciendo cargo del tema y actuando como correspondía.

RELACIONADAS Mides: polémica por rechazo a padre By EL PAIS Mides: polémica por rechazo a padre Mides: polémica por rechazo a padre

Conferencia.

El Consejo de Ministros sesionó ayer en la torre Ejecutiva presidido por Vázquez. Al final del encuentro estaba pactada la conferencia para presentar "El mes de los cuidados". Arismendi decidió mantener el cronograma y separar los temas.

Primero la conferencia ya pactada; luego sí habló con los medios para responder las preguntas sobre el caso. "No hubo omisión, nuestros equipos actuaron bien", dijo sin dudar y con firmeza, confiada en la actuación de su equipo.

Pero la ministra tiene claro que en el debate estaban planteadas las dos versiones: la de que el hombre no mostró disposición a ser ayudado, y la de que el Mides no dio respuesta.

"Ustedes me van a tener que creer o no creer. Esto es parte de la vida política", dijo Arismendi mostrando que tenía muy claro que allí estaba en juego la imagen de su ministerio. Minutos después fue más directa y mirando a las cámaras de televisión admitió que parte de los televidentes no le iban a creer que su equipo había dado asistencia y actuado correctamente. "Yo le estoy hablando al que duda. A aquel que quisiera estar de acuerdo, pero tiene muchas preguntas y muchas interrogantes. Hay mucha información confusa", señaló la ministra.

Al Parlamento.

La familia del padre salió ayer en varios medios a explicar que el hombre tenía problemas de adicciones y había estado preso varias veces. Su hermano dijo en radio Carve que le robaba para comprar droga. Arismendi dijo que no iba a dar detalles del caso, y que el Mides dará toda la atención al hombre.

La ministra recordó que desde 2012 a la fecha solo se han presentado cuatro casos similares, y de esos tres han sido solucionados. Las alternativas que están manejando las autoridades van desde la intervención del INAU, en el caso que se confirme que el niño está viviendo en la calle, hasta el pago de alquileres en pensiones u hospedajes transitorios.

La diputada nacionalista Gloria Rodríguez, del sector Todos, que criticó duramente el fin de semana la actuación del Mides en este caso, anunció que convocará al Parlamento a la ministra. Rodríguez escribió en Twitter que lo ocurrido demuestra que no hay una atención integral en estos casos y denunció "la falta de coordinación en decenas de programas".

Sugieren "filtración" de datos del padre y la oposición se indigna

La supuesta "filtración" de antecedentes de Gustavo Castellini, el padre del niño de Salto que solicitó al Mides amparo, irritó anoche a sectores de la oposición que recordaron el caso del colono que protestara contra el presidente Tabaré Vázquez.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, hizo unas enigmáticas declaraciones a los medios. "Las características del caso familiar, de los antecedentes… nosotros no los vamos a brindar, si ustedes quieren averigüen", dijo Arismendi.

Horas después, el senador colorado José Amorín escribió en su cuenta de Twitter: "Gravísima filtración del gobierno del FA de antecedentes de Gustavo Castellini, el padre que junto a su hijo fue a pedir un lugar para dormir al Mides". Y luego añadió que "no se animaron a dar la cara, como con el colono, ahora lo hacen por atrás, antirrepublicano y totalitario".

A su vez, la dirigente colorada Carolina Ache escribió que "funcionarios del gobierno filtrando información personal como represalia; segundo caso en poco tiempo. Al que critica o expone errores le caen con todo el peso del Estado encima; al que no lo hizo todavía le mandan la advertencia".

En tanto, el conductor del noticiero de Canal 12 Telemundo, Aldo Silva, escribió en Twitter que "desde el gobierno filtraron extraoficialmente antecedentes del padre".