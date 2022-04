“No me vas a llevar la moto a mí”: denuncian agresión a inspectoras de tránsito en San José

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Federación Nacional de Municipales denunció que tres inspectoras de tránsito de San José fueron agredidas al intentar decomisar dos motos en el Parque Rodó de la ciudad de San José de Mayo. Un video que circula sobre el incidente muestra el conflicto entre las inspectoras y varias personas que estaban alrededor de su camioneta, en cuya caja había dos motos.

“No me vas a llevar la moto a mí”, decía un hombre. "Bajame la moto a mí, a mí me bajás la moto", manifestaba, en medio de la discusión en la que las inspectoras se negaban a sacar los vehículos de la camioneta. "Delincuentes son ustedes que vienen a joder a la gente", decía alguien del grupo, mientras otro comentaba: "Es un hurto lo que hacen". En determinado momento, comenzó un forcejeo y dos hombres se llevaron las dos motos.

Consultada sobre este tema, la presidenta de la Federación Nacional de Municipales, Valeria Ripoll, dijo este lunes que las inspectoras estaban haciendo controles de rutina cuando se encontraron con las dos motos que “no cumplían con los requerimientos”.

Había “personas muy violentas que bajaron a la fuerza las motos que (las inspectoras) estaban decomisando”, sostuvo Ripoll en conversación son Subrayado (Canal 10) y destacó el “nivel de insulto y agresión” del episodio.



“A una compañera se le constató lesiones en la muñeca por el forcejeo cuando estaban bajando esas motos”, señaló. “El problema que tenemos en San José es que trabajan sin apoyo policial, entonces obviamente estas compañeras estaban solas”, concluyó.



La Federación Nacional de Municipales emitió un comunicado en el que expresaron su repudio por los hechos ocurridos, establecieron que “las denuncias correspondientes ya fueron realizadas” y manifiestan su deseo de que “caiga todo el peso de la Justicia sobre los agresores”.

"Exigimos a las autoridades municipales que cuando estos operativos se realicen sean con apoyo del Ministerio del Interior ya que es su deber la protección de los funcionarios", dice el texto.



"Solicitamos con carácter grave y urgente un ámbito con el Congreso de Intendentes, Ministerio del Interior y Ministerio de Trabajo ya que son muchas las agresiones que sufrimos diariamente los trabajadores municipales en el país, en el cumpliendo de nuestras tareas", finaliza.