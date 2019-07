Marchas y enigmas ante otro femicidio en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se cumplió ayer en Paysandú una marcha en reclamo de Justicia ante el reciente femicidio de Amparo Fernández, cometido la semana pasada en Florida.

La mujer, de 36 años y madre de tres pequeños niños, trabajaba en la salud en su ciudad natal, a nivel de policlínicas públicas y en una entidad privada, y allí fue entonces que enfermeras, nurses, médicos, amigos y familiares de la joven, caminaron en silencio por el centro de la ciudad.



Después de más de una semana de intensa búsqueda por parte de Bomberos, Prefectura y particulares “peinando” el río Yi en las inmediaciones y en el propio lugar del puente Polanco del Yi, nada se sabe. Ni siquiera hay indicios de que efectivamente el cuerpo haya sido arrojado a las aguas



La creciente, la correntada y lo extenso del área han hecho dificultosa la tarea, pero los investigadores comienzan a plantearse dudas y literalmente sospechan de la versión, por lo que ampliaron el radio de búsqueda hacia otros lugares, como la estancia en la que Amparo y su pareja pudo haber pernoctado el día antes de la desaparición.



Hasta ahora sigue ignorándose en que condiciones murió la mujer, y el cuerpo no aparece.



“Todas somos Amparo/ No más femicidios”, “Amparo no volvió a casa” y “Amparo no te olvidaremos”, fueron algunos de los mensajes estampados en carteles que pudieron observarse a lo largo de la manifestación por Paysandú.El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, participó de la marcha y destacó el vínculo que tenía la víctima con la salud. Amparo se había trasladado a Sarandí Grande (Florida) para verse con un hombre que trabajaba de peón y con ella compartía el amor por los caballos y una reciente relación sentimental.