Marchan contra la violencia; hubo 22 femicidios en 2018
Movilización en 18 de Julio
Dos grupos saldrán a las 18:30 horas desde la Plaza Independencia y la explanada de la Universidad.
Hoy domingo 25 de noviembre, desde las 18:30 horas, se realizarán dos marchas con motivo del Día Internacional de la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.
Las movilizaciones son organizadas y convocadas por colectivos civiles como Cotidiano Mujer, Mujeres de negro y la Intersocial feminista del Uruguay.
Las marchas tendrán dos puntos de partida: la Plaza Independencia y la explanada de la Universidad de la República, y se encontrarán en el mismo punto final, en la explanada de la Intendencia de Montevideo en la Avenida 18 de Julio y Ejido.
Según datos de la primera encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones (2014), en Uruguay casi siete de cada diez mujeres han vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de su vida, informó la Intendencia de Montevideo.
En el mundo.
El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra todas las formas de violencia hacia la mujer para recordar y condenar la muerte de las hermanas Mirabal, quienes fueron torturadas y asesinadas en 1960 por la dictadura del general Trujillo en República Dominicana.
La ONU, en su la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por su Asamblea General en 1993, la definió como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
En esta edición 2018, ONU Mujeres propone como su tema “Pinta el mundo de naranja: #EscúchameTambién”.
El 25 de noviembre marca la puesta en marcha de 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, que concluirán el 10 de diciembre 2018 coincidiendo con la observación del Día de los Derecho Humanos.
Parejas y familiares.
Desde la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, la fiscal Patrticia Lanzani informó a El País que dicha dependencia lleva contabilizados 22 femicidios en lo que va de 2018. De ellos, 19 femicidios fueron íntimos -es decir que había un vínculo de alguna índole sentimental entre la asesinada y el femicida- y los tres restantes, de corte familiar -ya que fueron perpetrados por un integrante de la familia que no era la pareja de la víctima-. En tanto, se observa una leve tendencia al aumento de este tipo de crímenes en el interior del país.
Por otro lado, la Unidad de Género informó que se encuentra realizando un informe que se presentará el 30 de noviembre, a cargo de Sandra Mazurkievoch; luego será divulgado a la población.
El próximo martes 27 de noviembre, dentro del marco del Día Internacional contra todas las formas de violencia hacia la mujer, habrá un evento en homenaje a las víctimas de femicidio, entre las que estarán July Zabaleta Acosta -engargada de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior- y la artista visual Manuela Aldabe Toribio, quien realizó una intervención con fotos en dos dependencias de la Fiscalía General en homenaje a víctimas de femicidio .
Desvíos.
Debido a las marchas que partirán de la explanada de la Universidad de la República y de la Plaza Independencia, el tránsito de la Avenida 18 de Julio se verá afectado. Habrá desvíos hacia las calles paralelas inmediatas, informó la Intendencia de Montevideo.
Vea el especial Muertas no sueñan
Violencia doméstica
Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.
¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)
• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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