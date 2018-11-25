Marchan contra la violencia; hubo 22 femicidios en 2018

Movilización en 18 de Julio

Dos grupos saldrán a las 18:30 horas desde la Plaza Independencia y la explanada de la Universidad.

Mariana Malek

Hoy domingo 25 de noviembre, desde las 18:30 horas, se realizarán dos marchas con motivo del Día Internacional de la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Las movilizaciones son organizadas y convocadas por colectivos civiles como Cotidiano Mujer, Mujeres de negro y la Intersocial feminista del Uruguay.

Las marchas tendrán dos puntos de partida: la Plaza Independencia y la explanada de la Universidad de la República, y se encontrarán en el mismo punto final, en la explanada de la Intendencia de Montevideo en la Avenida 18 de Julio y Ejido.

Según datos de la primera encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones (2014), en Uruguay casi siete de cada diez mujeres han vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de su vida, informó la Intendencia de Montevideo.

En el mundo.

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra todas las formas de violencia hacia la mujer para recordar y condenar la muerte de las hermanas Mirabal, quienes fueron torturadas y asesinadas en 1960 por la dictadura del general Trujillo en República Dominicana.

La ONU, en su la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por su Asamblea General en 1993, la definió como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

En esta edición 2018, ONU Mujeres propone como su tema “Pinta el mundo de naranja: #EscúchameTambién”.

El 25 de noviembre marca la puesta en marcha de 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, que concluirán el 10 de diciembre 2018 coincidiendo con la observación del Día de los Derecho Humanos.

Parejas y familiares.

Desde la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, la fiscal Patrticia Lanzani informó a El País que dicha dependencia lleva contabilizados 22 femicidios en lo que va de 2018. De ellos, 19 femicidios fueron íntimos -es decir que había un vínculo de alguna índole sentimental entre la asesinada y el femicida- y los tres restantes, de corte familiar -ya que fueron perpetrados por un integrante de la familia que no era la pareja de la víctima-. En tanto, se observa una leve tendencia al aumento de este tipo de crímenes en el interior del país.

Por otro lado, la Unidad de Género informó que se encuentra realizando un informe que se presentará el 30 de noviembre, a cargo de Sandra Mazurkievoch; luego será divulgado a la población.

El próximo martes 27 de noviembre, dentro del marco del Día Internacional contra todas las formas de violencia hacia la mujer, habrá un evento en homenaje a las víctimas de femicidio, entre las que estarán July Zabaleta Acosta -engargada de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior- y la artista visual Manuela Aldabe Toribio, quien realizó una intervención con fotos en dos dependencias de la Fiscalía General en homenaje a víctimas de femicidio .

Desvíos.

Debido a las marchas que partirán de la explanada de la Universidad de la República y de la Plaza Independencia, el tránsito de la Avenida 18 de Julio se verá afectado. Habrá desvíos hacia las calles paralelas inmediatas, informó la Intendencia de Montevideo.



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