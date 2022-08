Damnificados por la agencia Transhotel protestan frente a la sede de la empresa 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Personas afectadas por la agencia de viajes Transhotel, que cerró intempestivamente el pasado lunes y dejó sin respuesta ni devolución del dinero a sus clientes, se manifiestan este viernes frente a la sede de la empresa, en la calle Acevedo Díaz. Buscan una respuesta por parte de la agencia o, en su defecto, la devolución de lo que pagaron.

En medio de la manifestación, Diana da Silva contó a El País que sacó un préstamo de US$ 1.060 en el banco para poder hacer "el viaje a España que soñaba" luego de jubilarse. Compró los pasajes de avión a través de Transhotel en mayo, para viajar en octubre. Dice que no ha recibido los boletos y que desde la aerolínea le dijeron que no tenían una reserva a su nombre.



Daniela Lugo, por su parte, había comprado un paquete que incluía pasajes, hotel y las entradas de un concierto que iba a ver en Buenos Aires. Pagó todo en abril, y ahora no recibe respuesta.

Alberto relató que compraron un paquete para seis personas, para irse a Playa del Carmen en octubre, a US$ 7.000. “Pagamos y ahora nos enteramos esta semana de que habían cerrado”, expresa.

Carteles que se ven en la manifestación piden justicia y reclaman por estafa. De forma intermitente, quienes asisten a la iniciativa cortan la calle.



Hasta este miércoles, el Ministerio de Turismo había recibido 200 denuncias de damnificados por Transhotel, y se estima que la cifra a la que estas podrían llegar es a US$ 500.000.