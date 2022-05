¿Qué puedo llevar en el carry on durante un vuelo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El equipaje de mano, que puede ser desde una mochila hasta un carry on, tiene algunas limitantes en cuanto al contenido. Hay artículos que están prohibidos llevar en el equipaje abordo, de acuerdo a las normativas mundiales.

El Aeropuerto de Carrasco publicó cuáles son los artículos que no pueden estar presentes en el equipaje que transportará abordo:



-Bebidas

-Animales que puedan significar algún riesgo (perros, gatos, etc)

-Armas de fuego deportivas

-Armas puntiagudas con bordes peligrosos y objetos filosos (agujas de tejer, agujas hipodérmicas, cubiertos de metal, etc).

-Instrumentos romos (bates de baseball, palos de golf, cañas de pescar, etc).

-Líquidos, geles o cremas en cantidades superiores a 100 mililitros. No obstante estas sustancias pueden ser transportadas en cantidades menores a 100 mililitros en una bolsa plástica sellada transparente, que en su medida no sea mayor a 20 por 20 cm.

-Encendedores y fósforos

-Cinta adhesiva, tanza, cinta aisladora, cuerdas, etc.

-Productos químicos (acetona, cloro, ácidos, gas pimienta, etc.)

¿Qué pasa con las compras en los free shop? De acuerdo a la normativa, están exoneradas. Las compras serán selladas y entregadas al embarcar.



En tanto, hay elementos que no se pueden tampoco llevar en el equipaje despachado como:



- Explosivos

- Inflamables, combustibles

- Gases comprimidos