"No llame": en el primer mes se registraron más de 95.000 uruguayos

El Registro Nacional "No llame" entró en vigencia el pasado 30 de abril y en su primer mes de funcionamiento ya tiene a 95.191 números inscriptos. Además, según informó este martes la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), 30 empresas consultaron el registro y se recibieron 24 denuncias sobre incumplimiento.

"No llame" es un registro creado en la Ley de Urgente Consideración (LUC) para evitar recibir llamadas, mensajes por plataformas de mensajería como Whatsapp o Telegram y telefonía fija con fines publicitarios, de oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados, que no se desean.



Cada persona que desee estar incluida debe comunicarlo a su empresa prestadora de servicio de telefonía, que tiene cinco días para remitir el registro a Ursec y el alta puede demorar hasta un mes, por lo que en ese plazo se pueden seguir recibiendo llamados no deseados.



Esto aplica a servicios de telefonía móvil y celulares, así como SMS, aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas.

Cómo registrarse en No Llame

Si tiene Antel puede hacerlo través de las siguientes vías:



- llamando al 6622 desde su teléfono fijo;



- llamando al *6622 desde su teléfono móvil;



- enviando un SMS al 6622, con la palabra “Alta” o "Baja" y el número de su cédula de identidad (con todos sus dígitos, sin puntos ni guiones).



- concurriendo personalmente a cualquiera de las oficinas comerciales de Antel en todo el país.



Si tiene un servicio de Movistar:



- enviar un SMS con la palabra "ALTA" al 6622.



- En caso de tener consultas o necesitar asesoramiento, acercarse a cualquier tienda de la empresa o contactar vía telefónica.

En caso de querer dar marcha atrás en la decisión las personas pueden utilizar las mismas vías de contacto. En el caso del SMS deberán enviar la palabra “BAJA” al 6622.





La inscripción en el Registro Nacional No Llame es gratuita.