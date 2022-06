18 de julio: feriado no laborable y fin de semana largo en 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo lunes 18 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución. Ese día en Uruguay es feriado no laborable.

Forma parte de las fechas no puede cambiarse de día, según la Ley 16.805 en la redacción dada por la Ley 17.414. Por ese motivo, este feriado generará un fin de semana largo en Uruguay.



¿Qué se celebra?

A partir de 1830 la Provincia Oriental se organizó como Estado soberano e independiente. En 1830 se estableció un régimen unitario y los derechos de los habitantes a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, según el portal Uruguay Educa de la ANEP.

¿Cómo se remunera?

El 18 de julio es un feriado no laborable pago, al igual que el 1° de enero, 1° de mayo, 25 de agosto y 25 de diciembre.



Por ese motivo, si una persona va a trabajar uno de esos días recibe doble paga. En caso de no trabajar, no se le descuenta el día.