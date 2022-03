Intendencia negó que cámaras en ómnibus sean para multar, tras viralización de video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Menoni, director de transporte de la Intendencia de Montevideo desmintió que las cámaras instaladas en ómnibus sean para multar y dijo que "se trata de una evaluación del carril solo bus".



En las últimas horas se viralizó un video en redes y a través de Whatsapp en el que una persona muestra una cámara instalada en un ómnibus y advierte: "Miren lo que me puso la Intendencia: es una cámara para multas, esa cámara va todo el tiempo apuntando hacia adelante y todo lo que pasa adelante del ómnibus, mal estacionados, no sé si detecta velocidad, pero está para multar".

Según dijeron en la Intendencia de Montevideo a El País solo tres ómnibus tienen instaladas las cámaras.

Menoni dijo en un texto difundido por la comuna y titulado "cámaras en buses no multan", que "en el marco de la evaluación permanente del funcionamiento del sistema de transporte público y del tráfico en general, desde el pasado año 2021 se viene desarrollando, entre otras acciones, una prueba piloto de monitorización del carril solo bus". "Su objetivo es evaluar cómo impactan los diferentes eventos que distorsionan el uso exclusivo del carril solo bus, y con ello la calidad con que se brinda el servicio a los y las usuarias", explicó.



Menoni detalló que esto comprende "particularmente la incidencia que el uso no habilitado de dicho carril por parte de vehículos ajenos al sistema de transporte público tiene sobre los tiempos de viaje de las unidades del STM y la fluidez del tráfico en general. Así como también el impacto que este tiene en la capacidad de maniobra de las unidades el transporte lo que redunda en ascensos o descensos de pasajeros en lugares seguros y accesibles".



La tecnología, apuntó "por un lado, permite hacer una evaluación automática del carril solo bus, que interacciona con otros componentes del ecosistema tecnológico con los que ya cuenta la Intendencia de Montevideo como el Centro de Gestión de Movilidad, y por otro, permite gestionar en base a evidencia. Esto es, tomar medidas que mejoren sustancialmente la fluidez del tránsito y los tiempos de viaje de los y las usuarias del STM, basadas en datos y evaluaciones objetivas". Por ello y "atendiendo a que en el tránsito coinciden diversos usuarios que atienden también diversos intereses, como por ejemplo zonas comerciales con carga y descarga de mercaderías, servicios de salud, centros educativos, entre muchos otros, estas evaluaciones permiten optimizar y conciliar los diferentes usos de las calles".



Según Menoni los resultados de las pruebas realizadas desde el año pasado "fueron muy alentadores, pero necesitan aun más ajustes".



"Se busca asegurar que los datos recabados no solo sean certeros sino que aseguren la eficacia en la toma de decisiones, lo que implica hacer ajustes a la tecnología para que, por ejemplo, los algoritmos aprendan que eventos observar como distorsivos y cuales como parte de la operativa tolerable".



Menoni resaltó en su comunicado que el trabajo de la Intendencia "ha contado con la invalorable colaboración de todos los actores del STM, tanto de las empresas operadoras del sistema, como de los y las trabajadoras del transporte, quienes serán unos de los principales beneficiarios del uso más eficiente de los espacios públicos que cuentan con prioridad para el transporte colectivo".