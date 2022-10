Intendencia de Montevideo dice que vecinos piden radares de control de velocidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exceso de velocidad es la infracción de tránsito que más dinero le dejó a la Intendencia de Montevideo (IMM) en 2021. La comuna tiene radares que rota entre 46 puntos de la capital y, además, cuenta con tres puntos de control móviles.

El director de movilidad de la IMM, Pablo Inthamoussu, explicó a El País que la comuna estudia los diferentes lugares en los que se mide el exceso de velocidad, y que recientemente se relocalizaron cinco radares.



Además, contó que, una vez que se mejora una calle, “al otro día tenés la demanda de los vecinos de que tienen que cruzar la calle y hay problemas de velocidad”.



Un caso “emblemático” es el de General Urquiza y Estero Bellaco, donde se puso un radar porque tenían “varios expediente de los vecinos”, comentó Inthamoussu.

Urquiza “es una calle bastante utilizada como alternativa a 8 de octubre, por lo que tampoco estaba bueno colocar lomos de burro. Entonces, técnicamente se llega a la conclusión de que hay que bajar la velocidad”. Por lo tanto, se puso el radar y en el primer período de prueba, en el que no se aplican multas, se “verificó mucha cantidad de infracción”, comentó a El País.



Un dato importante es que, en los diez cruces con mayor número de sanciones, en todos el exceso de velocidad es el principal incumplimiento.



La Intendencia de Montevideo recaudó $ 1.261.761.500 -unos US$ 28.956.995- a través de multas de tránsito en el año anterior. Por lo tanto, las infracciones en las calles de la capital le dejaron US$ 79.334 por día en promedio a la comuna. Además, el monto aumentó un 24% en comparación a 2020, cuando fue $ 1.018.668.361 -US$ 24.221.636, al promedio del dólar ese año.



Los datos pertenecen a un pedido de acceso de información pública que realizó El País a la IMM.