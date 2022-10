IMM recaudó US$ 29 millones por multas de tránsito; ¿cuál infracción le dejó más dinero?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo (IMM) recaudó $ 1.261.761.500 -unos US$ 28.956.995- a través de multas de tránsito en 2021. Por lo tanto, las infracciones en las calles de la capital le dejaron US$ 79.334 por día en promedio a la comuna. Además, el monto aumentó un 24% en comparación a 2020, cuando fue $ 1.018.668.361 -US$ 24.221.636, al promedio del dólar ese año.

Ahora, ¿cuál infracción le dejó más dinero a la IMM? Fue el exceso de velocidad, por la que ingresaron $ 872.579.154 en 2021. Además, es la multa que más creció frente a 2020 (60%), con una recaudación de $ 544.419.857 ese año.

Un dato importante es que, en los diez cruces con mayor número de sanciones, en todos es el principal incumplimiento. Y es que la comuna tiene radares que rota entre 46 puntos de la capital y, además, cuenta con tres puntos de control móviles.



Los datos de la recaudación pertenecen a un pedido de acceso de información pública que realizó El País a la IMM.

Al exceso de velocidad le siguió, con una gran diferencia en el monto, el cruzar o girar con el vehículo mientras que el semáforo tiene la luz roja. La comuna recaudó $ 117.057.938 por ese motivo el año pasado, un 13% más en comparación al año anterior, cuando ingresó $ 103.380.825.



Por otra parte, el que las personas estacionen mal generó ingresos por al menos $ 157.424.640 a la Intendencia. El motivo por el que más dinero entró fue el estacionar en una zona tarifada sin abonar el tiquet ($ 62.104.616). Le siguió el dejar el vehículo en zonas prohibidas o zonas de carga ($ 47.820.107).

Por el guinchado de vehículos ingresó $ 24.716.004. El director de movilidad de la IMM, Pablo Inthamoussu, contó que en la “mayoría (de los casos) se actúa por denuncia. Es la infracción que, lamentablemente, más se da y tratamos de llegar más rápido cuando se obstruye una entrada de garaje”.



También están el estacionar en doble fila ($ 8.198.828), sobre la vereda ($ 5.961.154) y en la entrada de un garaje ($ 2.374.453). Otra infracción es estacionar en la zona tarifada con el plazo del tiquet vencido ($ 6.249.478).

La fiscalización, explicó el director de movilidad, se hace a través de tecnología: desde 2018 hay tres autos montados con cámaras que controlan. “La tecnología llegó para quedarse y le está dando a la fiscalización una efectividad y eficiencia mucho mayor”, añadió.



La Intendencia también controla las matrículas de los vehículos. Inthamoussu explicó que se “controla bastante porque, desde el momento que hay tecnología fiscalizando, es muy importante”. Las infracciones en ese sentido le generaron $ 2.161.485 el año pasado, siendo $ 953.467 por no tener la placa y $ 1.208.018 porque está en mal estado o no visible.



Las multas por alcoholemia positiva le dejaron $ 11.431.543 y por conducir manipulando el celular $ 4.171.283. El director de movilidad explicó que un estudio español arrojó que hacer una llamada “multiplica por cuatro el riesgo de participar o generar un accidente, y mensajear multiplica por 19. Lamentablemente se ve mucho (esta infracción) en la calle”.

Inspector de tránsito. Foto: Marcelo Bonjour.

Cruces.

Algunas esquinas de la capital son más peligrosas que otras. Además, y no menor, en algunas hay controles de velocidad, lo cual influye de manera directa en las estadísticas. Como es de esperar, en los diez cruces con mayor nivel de multas hubo un radar en 2021.



El cruce con mayor cantidad de sanciones (31.196) está en La Blanqueada, en la intersección de General Urquiza y Estero Bellaco. La gran cantidad de infracciones (24.792) en esa esquina fueron por excederse hasta 20 km/h más de velocidad permitida. Por superar la máxima en un mayor nivel (más de 21 km/h) hubo otras 6.167.



La segunda esquina con mayor cantidad de multas es la Rambla O’Higgins y Motivos de Proteo (Punta Gorda). En 2021 se constataron 17.065 infracciones, siendo 17.002 por exceso de velocidad, 27 por circular con deuda y 26 por tener las matrículas en mal estado o no visibles.



El tercer cruce está en la calle Santa Lucía y la esquina Joaquín Pose (Nuevo París), con 16.406 infracciones. En 2021, hubo 16.007 por exceso de velocidad, 155 por circular sin casco, 122 por matrículas en mal estado o no visible y 108 por tener matrícula no original.



Las siguientes dos intersecciones son en la costa montevideana, una en Rambla Wilson y Avenida Juan Andrés Cachon (Punta Carretas) con 15.081 sanciones y la otra en Rambla República de México y Costa Rica (Carrasco) con 12.981.



En la Aguada está el sexto cruce con más infracciones, con 10.497. Le siguieron 8 de Octubre y Larravide en Unión (9.883) y Avenida Italia y Francisco de Caldas en Malvín (7.710).