Inscripciones para trabajar en UPM fueron suspendidas por problemas en el sistema

Las inscripciones para trabajar en la nueva planta de UPM que será instalada en Durazno fueron suspendidas por este martes luego de que el sistema colapsara tras las más de 4.000 personas que lograron inscribirse, informaron a El País fuentes del Ministerio de Trabajo.

El inconveniente surgió debido a que coincidieron los llamados de "Yo estudio y Trabajo" y los de "Vía trabajo" por UPM. La demanda fue muy grande y por tanto se decidió dar de baja las plataformas para que el sistema informático del Ministerio de Trabajo pueda generar un mayor soporte.

El jefe de la cartera, Ernesto Murro, decidió que por esta jornada se suspendieran las inscripciones que se retomarán mañana cuando los problemas estén solucionados y ambas plataformas sean capaces de soportar la demanda.



El registro de personas que quieren participar del llamado para trabajar en UPM se abrió este martes a través de la plataforma "Vía trabajo" a la que se podía acceder de forma on line.



El País pudo constatar en el correr de la jornada que la página había presentado diversas caídas debido a la gran demanda.



Desde el ministerio precisaron que "no hay apuro" para que las personas que quieran participar se registren y expresaron que no por inscribirse antes tendrán alguna prioridad o mayor calificación.