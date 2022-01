Incendios: Frente Amplio y Cabildo Abierto promueven citar a cuatro ministros al Parlamento

El incendio forestal más grande de la historia -se estima que se quemaron 37.000 hectáreas en Paysandú y Río Negro-, que las autoridades ya tienen casi controlado y trabajan ahora en los daños ocasionados, generó dos cosas concretas a nivel político: la reavivación de un conflicto ideológico que divide las aguas en la interna de la coalición de gobierno, y una preocupación compartida en el Parlamento por el oficialismo y la oposición, que acordaron en las últimas horas citar a los ministros de Interior, Defensa, Ambiente y Ganadería, para rendir cuenta de lo actuado en el combate a las llamas, e interrogar acerca de las previsiones para lo que queda del verano.

Lo primero -las diferencias de fondo en la coalición gobernante- se debe a que, otra vez, Cabildo Abierto aprovechó la oportunidad para manifestar su discrepancia con la actual regulación de la industria forestal, la que, al mismo tiempo, recibió ayer varias críticas por parte de vecinos y productores de las localidades afectadas. En una reunión que se hizo en Piedras Coloradas (Paysandú), y que tuvo representantes de todos los actores involucrados, se acusó a los productores forestales de carencias y omisiones en los protocolos para prevenir incendios, algo que el gobierno -en la voz de los ministros Daniel Peña (Ambiente) y Fernando Mattos (Ganadería)- reconoció en distintas declaraciones públicas.

“No ha habido una política forestal que contemple justamente este tipo de situaciones que ahora salen a la luz”, señaló a El País en ese sentido el diputado cabildante Rafael Menéndez, en relación a los cuestionamientos que apuntan a la cercanía de los montes forestados con los pueblos que se vieron amenazados de incendio -menos de 500 metros, límite que impone la normativa actual-, la falta de cortafuegos o de limpieza de los predios.



“Son muchas las falencias que ahora quedaron en evidencia; este incendio no va a ser el último. Exigimos responsabilidades políticas, porque este es un problema gravísimo, y que nos demostró que no tenemos capacidades para afrontarlo”, agregó el legislador, quien fue además una de las figuras impulsoras de la iniciativa cabildante -apoyada por el Frente Amplio- que proponía límites y prohibiciones a la plantación de eucaliptus, y que fracasó a mediados de diciembre luego de que el presidente Luis Lacalle Pou vetara la ley.

Es por eso que ayer, en el grupo de WhatsApp de la bancada del partido liderado por Guido Manini Ríos, los legisladores manifestaron la intención de mantener una reunión también con los secretarios de Estado responsables en la materia, y otras autoridades, como el director nacional de Medio Ambiente, Eduardo Andrés.



“Queremos que se determinen todos los poblados que hoy tienen alto riesgo de que se prendan fuego”, manifestó Menéndez.

El "acuerdo político".

En receso parlamentario está en funciones la Comisión Permanente, presidida por el senador frenteamplista Alejandro Sánchez, quien dijo a El País que hay “acuerdo político” con el oficialismo en citar -probablemente en régimen de comisión general- tanto a los ministros como al jefe de Bomberos, Ricardo Riaño, para la semana próxima, cuando ya no queden focos de incendio.



“Este incendio puso arriba de la mesa la necesidad de encontrar soluciones en clave de políticas públicas”, dijo el senador a El País. “Se vio que hubo dificultades en la coordinación, en los protocolos y a la hora de responder con rapidez”, agregó.



El coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional, Amin Niffouri, confirmó a El País la voluntad del oficialismo de solicitar la comparecencia de las autoridades. “Nadie tendrá ningún problema en venir al Parlamento”, anunció.



Licencia de jerarca molestó en Cabildo



El director nacional de Medio Ambiente, Eduardo Andrés, que responde a Cabildo Abierto, ocupa un cargo de especial preocupación para este partido, sobre todo en estos días. Diputados cabildantes, incluso, pretenden empezar a mantener reuniones mensuales con Andrés, de forma que “la Dinama y el Poder Legislativo tengan una relación más fluida”, en particular en tiempos de sequía y de alta probabilidad de incendios.



Sin embargo, según manifestaron a El País fuentes parlamentarias, el titular de la Dinama estuvo de licencia -todavía lo está- y no interrumpió su descanso cuando se desató el mayor incendio forestal de la historia. Esto generó “malestar” en su partido, y hay diputados que calificaron su decisión de “disparate”. En diálogo con El País, Andrés se limitó a señalar que se encontraba de vacaciones y que no haría declaraciones.