IMM revisará todos los permisos concedidos con anterioridad para eventos y actividades

La Intendencia de Montevideo informó que resolvió "revisar todos los permisos concedidos con anterioridad para la realización de eventos y actividades" a raíz de los últimos datos oficiales sobre coronavirus que "constatan cambios significativos en la situación sanitaria del país".

"Hemos tomado la lista de todos los eventos autorizados tanto al aire libre como en espacio cerrados y organizamos un equipo interno que va a analizar en el día de hoy todos y cada uno y nos vamos a comunicar con cada actor", indicó la intendenta Carolina Cosse en conferencia de prensa este lunes.

La intendenta explicó que el objetivo no será necesariamente revocar los permisos que ya se dieron, sino para introducir los cambios que sean necesarios para mejorar las condiciones sanitarias.



Cosse puso como ejemplo que se le darán indicaciones al cuerpo inspectivo para que le indiquen a las personas que circulan por la vía pública, especialmente en las zonas comerciales, que usen el tapabocas correspondiente para evitar los contagios.



Por otra parte se realizó una exhortación a nivel generar para evitar realizar actividades que impliquen la aglomeración de personas, asó como las convocatorias espontáneas.



"Quiero llamar al profundo humanizo, creo que tenemos en nuestro pueblo un pueblo solidario, reflexivo. Tenemos que apoyarnos en la juventud para que recapacite y que este tipo de cosas termine siendo un boomerang. Tengo confianza en nuestro pueblo. Cuando hay aglomeraciones espontáneas pensarlo dos veces", expresó la jefa comunal.



La intendenta hizo referencia también a las actividades culturales que tuvieron lugar durante el fin de semana, como por ejemplo el desfile de comparsas. Cosse indicó que si bien se tratan de "una alegría para el alma", también es necesario " pensarlo un par de veces porque se puede descontrolar".



"El riesgo más alto son aquellos donde hay bailes, aglomeración, donde no se puede controlar la proximidad y no se usa tapabocas. Vamos a seguir emitiendo mensajes en ese sentido. Por eso estoy con varios departamentos acá, porque es un tema que tiene que ver no con dar una orden sino llamar a la reflexión y ponernos un poquito en pausa en el sentido de las actividades espontáneas", indicó.

El miércoles 16 de noviembre autoridades del Ministerio del Interior, Salud Pública y representantes de distintas comparsas mantuvieron una reunión en la Jefatura de Policía de Montevideo para trabajar sobre los protocolos de las llamadas barriales. En esa reunión se resolvió hacer un registro de estas agrupaciones. Más allá de esto la IMM informó el viernes pasado que se decidió suspender los desfiles inaugural de Carnaval y Llamadas así como los corosos barriales, por el "alto riesgo para la salud".