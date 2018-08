IMM pagará US$ 12 millones a empresa por limpieza céntrica

La Intendencia de Montevideo resolvió ampliar y prorrogar la concesión al Consorcio Ambiental del Plata (CAP) y firmar un nuevo contrato por US$ 12 millones, por otros tres años y cinco meses. Según una resolución a la que accedió El País, la ampliación será a partir del 30 de abril de 2019.

El contrato con CAP, que se encarga desde hace 14 años de la recolección en zonas centrales de la ciudad como el Centro, la Ciudad Vieja, Palermo, Barrio Sur, Parque Rodó y parte de Tres Cruces, ha sido varias veces cuestionado por Adeom, que desde hace años reclama —de forma infructuosa— la remunicipalización del servicio. También ha tenido observaciones de la propia Intendencia, aunque ésta le ha renovado el contrato varias veces sin hacer llamados a licitación.

En agosto de 2013, la exintendenta Ana Olivera optó por extenderle el contrato en un acuerdo por US$ 31 millones. En la resolución firmada por Olivera, se aclaraba que la empresa debía "corregir las ineficiencias detectadas y adaptarse al Plan de Limpieza a implementar en la zona Centro".

"Se nos pregunta si estamos conformes con el trabajo de la empresa CAP; respondemos que no", declaró entonces el exdirector de Desarrollo Ambiental, Juan Canessa. "Esto se lo hemos transmitido a la empresa, además de los descuentos y sanciones que corresponden", añadió.

La CAP —perteneciente al grupo Teyma y conformada con muchos trabajadores de la desaparecida compañía SUR— firmó un primer acuerdo por siete años con la Intendencia que venció en abril de 2011, aunque luego la administración municipal le otorgó varias prórrogas.

Críticas en la Junta.

Hace 15 días la dirigencia de Adeom concurrió a la Junta Departamental y volvió a arremeter contra la empresa privada. "La tercerización es otro problema: impide la sindicalización. En realidad, en la CAP-Teyma los trabajadores de los camiones no están sindicalizados; solo lo están los de barrido. Entonces, no hay paro. No se puede discutir que hay paro, pero sí se puede discutir que sigue habiendo basura al costado de sus contenedores", señaló el dirigente sindical Alvaro Soto.

"Nosotros hemos ido al Ministerio de Trabajo a acompañar a la CAP en varias oportunidades, y por eso digo que es veraz que los únicos que estaban organizados eran los barrenderos y no el otro sector de recolección", agregó.

Pablo González, otro de los dirigentes del Ejecutivo de Adeom —quien trabaja además como chofer para la División Limpieza— dijo que "pusieron el invento de los contenedores chicos de clasificado, que hay más basura fuera que dentro, porque nadie clasifica nada y ni siquiera entra la basura (porque tienen un agujerito chiquito), y eso lo pagó la Intendencia. No es que los cambió la CAP porque dijo: Voy a ser piola con el gobierno y los voy a cambiar. No, tuvo que pagarlo la Intendencia".

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, se pronunció en términos similares sobre el costo de los servicios que presta la empresa privada: "En la primera reunión que tuvimos con el intendente nos dijo que las paramétricas más caras del Estado eran las de CAP-Teyma. De hecho, dijo que una de las primeras cosas que iba a revisar era cuándo se vencía esa licitación, para no renovarla automáticamente. Quizá se olvidó de lo que nos dijo en esa reunión", declaró Ripoll.

Contenedores de boca chica no terminan de convencer

Los contenedores de boca chica en la zona privatizada fueron colocados para evitar que los hurgadores quitaran los residuos de su interior, aunque desde hace tiempo estas personas tienen prohibido ingresar con sus carros a las áreas centrales de la ciudad. A su vez, es notorio que en muchos casos la basura se acumula en torno a ellos.

Estos depósitos de basura también fueron pensados para el reciclaje, pero no han podido cumplir su cometido. En una reciente comparecencia en la Junta Departamental, el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Fernando Puntigliano, dijo que "el diseño del contenedor tiene un problema en la parte inferior, que hace que se moje fácilmente y contamine el material. Cuando este llega a la planta de clasificación no está en condiciones, tiene un alto nivel de rechazo".

LIMPIEZA Otra vez cambia el director del área

Nuevamente un director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo puso su renuncia sobre el escritorio de Daniel Martínez. Según informaron fuentes municipales a El País, la actual jerarca Gabriela Monestier abandonará el cargo el mes próximo. Otras fuentes indicaron que el cambio podría darse este mismo mes y recordaron que Monestier se encuentra al frente de la división de forma "transitoria".

La jerarca sustituyó a Cyro Croce, quien renunció al cargo el 12 de mayo del año pasado.

Croce había sido designado para ocupar a partir del 20 de marzo del mismo año el sillón que hasta ese momento tuvo Óscar Caputi. Sin embargo, asumió funciones el 3 de abril, siendo subrogado en ese período por Eduardo Parra.

En mayo de 2016, el primer director de Limpieza, Néstor Campal, renunció para asumir como titular de la Dirección Nacional de Minería y Geología.