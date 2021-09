¿Por qué es ilegal sacarle fotos al Palacio Salvo o a Casa Pueblo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos turistas llegan a la Plaza Independencia y sin dudarlo sacan su cámara. Mientras uno posa, el otro le toma una foto con el Palacio Salvo de fondo. La imagen se reitera a la inversa y felices, quizá, pidan que alguien les tome una foto a los dos con el histórico edificio antes de seguir paseando. Pero lejos están de imaginar que lo que hacen es, en realidad, ilegal.

Esta situación podría haber ocurrido más de un centenar de veces con viajeros y locales, en el Palacio Salvo, en Casa Pueblo, en la Iglesia de Atlántida y en muchos otros puntos. Y en todos los casos está prohibido por la normativa vigente.



La Ley de Derechos de Autor, número 9739, establece que "son, entre otros, casos especiales de reproducción ilícita las esculturas, pinturas, grabados y demás obras artísticas, científicas o técnicas".



Esto es así para los casos de en que los autores hayan fallecido hace menos de 70 años, tiempo en el que los herederos podrán reclamar por los derechos de la obra.



Entonces ¿es posible que sancionen a una persona que haga este tipo de fotografías? El abogado Luis Fernando Iglesias explicó a El País que "en los hechos es cierto", porque efectivamente hay una reproducción sin autorización. De todos modos, indicó que "es muy discutible, porque en esos casos no hay un fin comercial".



"Si me pongo estricto habría que estudiar si hay una reproducción sin autorización, pero de hecho se hace todo el tiempo y no sé de ningún caso en que haya habido algún tipo de acción", indicó.



Iglesias explicó que el Derecho de Autor "se basa mucho en la tolerancia", lo que no quiere decir renunciar a sus derechos, pero sí que debe haber un marco de razonabilidad.

"El principio es que los que tienen derecho sobre las obras tienen derecho a que se reproduzcan solo con su autorización. También es cierto que hay un principio de que para algunas cosas hay excepciones y, si el fin no es un fin comercial, entonces es, al menos, discutible", expresó el abogado.



Es por esto, indicó Iglesias, que no se puede esperar que se persiga a una persona por difundir una foto del Palacio Salvo. "Por ejemplo, Casa Pueblo se podría negar, pero no lo hace porque tampoco le sirve", indicó.



"Diferente es que se use Casa Pueblo para hacer una propaganda de Coca-Cola. Ahí yo creo que podría haber un problema. Las agencias de publicidad tienen que ser muy estrictas en controlar todo", agregó.

El laboratorio de datos y sociedad Datysoc dio a conocer los resultados de una encuesta realizada al respecto y detallaron que "más del 80% de las personas encuestadas cree que fotografiar el Monumento al Gaucho, el Palacio Salvo o Casa Pueblo es legal en Uruguay".



"Hay un atraso normativo que aún mantiene en la ilegalidad muchas prácticas percibidas como inofensivas e incluso socialmente beneficiosas", indicaron y recordaron que la Ley de Derechos de Autor es de 1937.