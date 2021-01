Iemanjá: IMM y organizaciones exhortan a no ir a las playas y donar comestibles para ollas populares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que junto a 35 organizaciones afroumbandistas se exhortará a no concurrir a las playas el próximo 2 de febrero para la celebración de Iemanjá. El objetivo es que las organizaciones, a diferencia de lo que ocurre todos los años, hagan una "ofrenda solidaria" donando comestibles y otros elementos al plan de emergencia que tiene la comuna para hacerle frente a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus.

La intendenta Carolina Cosse dijo que, pese a "la importancia social que tiene esta expresión de diversas religiones de matriz africana", se decidió "exhortar a toda la población a no concurrir a la tradicional celebración de Iemanjá".

"Todas estas organizaciones están exhortando a su gente a que si iban a hacer una ofrenda de comestibles transformen esa ofrenda en una donación solidaria para las ollas populares que apoya el plan de emergencia", explicó.

La próxima semana se darán a conocer detalles de la logística que la IMM pondrá a disposición para recolectar y repartir esas donaciones, indicó Cosse.



"Estamos haciendo un aviso conceptual. Está la IMM con 35 organizaciones exhortando a no concurrir y les están dando un sentido al ánimo que los llevaba a ofrendar: el sentido de la solidaridad. El tema de que las playas no estén habilitadas es un tema que no tenemos resuelto. Lo he pasado al área de Convivencia para que estudie detalles y eso lo iremos anunciado cuando se acerque más la fecha", explicó.

Durante el anuncio, junto a la intendenta estuvieron presentes Susana Andrade del grupo Atabaque, Valeria Álvarez de Afroumbandismo Verde y el pae Manuel Núñez de Nación Jeje Nagó.