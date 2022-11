¿Qué es Hive Social? La red social que podría reemplazar a Twitter

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la llegada de Elon Musk a la directiva de Twitter, muchos usuarios están buscando otras aplicaciones que cubran el mismo nicho de esta red social; la mala noticia es que, aunque hay alternativas, ninguna consigue lo mismo, aunque lo intenten. Tal vez la solución es dar el salto a una app que haga las cosas de manera diferente, y ahí es donde entra Hive Social.

Pese a su juventud, Hive ha conseguido atraer a muchos usuarios principalmente por dos razones. De acuerdo con el portal El Español, a diferencia de Mastodon, es extremadamente simple crear una cuenta y empezar a seguir a gente.



La primera vez que se abre la app, permite crear una cuenta con el nombre de usuario y el nombre público que se desea que se vea, incluso, está la opción de simplemente iniciar sesión con la cuenta de Google. También se pueden marcar los intereses preferidos como deporte, tecnología o videojuegos.

No es necesario hacer nada más. La app se abrirá y mostrará inmediatamente contenido relacionado con los intereses; por supuesto, se pueden seguir a usuarios e ir poco a poco personalizando la página de inicio, pero tener contenido sin tener que buscarlo es un gran acierto que muchas apps no comprenden.



La otra gran razón detrás del éxito de Hive está en que no es una simple copia de Twitter, sino que más bien es una mezcla entre Instagram y Twitter. Las fotos y el contenido multimedia en general tienen gran protagonismo, hasta el punto de que se pueden hacer que se reproduzca música o un vídeo cuando alguien entre en un perfil de usuario. Instagram es otra app que también ha conseguido enfadar a muchos de sus usuarios, así que se podría decir que Hive es el “refugio” perfecto para los que vienen de ambos servicios.

Por supuesto, Hive no es perfecta. Se nota demasiado que no estaba preparada para semejante flujo de usuarios, que llegó cuando algunos usuarios populares en Twitter empezaron a hablar de Hive, hasta el punto de que apareció en los “trending topics” de Twitter. La página oficial también se ha caído en varias ocasiones.



Además, hay que tener en cuenta que, pese a eso, realmente no hay tanta gente en Hive como en Twitter, aunque su crecimiento haya sido meteórico. En apenas tres días pasó de tener 40.000 usuarios a nada menos que 800.000, una cifra que parece alta pero que aún se queda muy corta comparada con otras alternativas, según El Español.



Y una red social no es nada sin usuarios, aunque al menos eso se puede solucionar con el tiempo. La buena noticia es que en las últimas horas muchas personalidades y usuarios relativamente famosos de Twitter han anunciado que se han creado una cuenta en Hive, por lo que su futuro es optimista.