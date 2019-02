Hay que dar “garantías” para que militares aporten información sobre desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El general Alfredo Erramún asumió este viernes como nuevo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade). En una ceremonia que contó con la presencia del presidente Tabaré Vázquez, el militar dijo en su discurso que aspiraba a un “perpetuo reencuentro entre todos los orientales”.

Consultado más tarde en rueda de prensa sobre a qué se refería con esto, Erramún dijo: “Yo estoy en la máxima jerarquía de las Fuerzas Armadas y cuando sucedieron ciertos hechos yo era un niño, hoy tenemos ingresando a la Escuela Militar chiquilines que nacieron en el siglo XXI”. “Tenemos que tratar de buscarle una solución que le de paz, tranquilidad, y que reconforte a todos los que puedan estar, y que están seguramente, muy dolidos”, añadió en relación a los familiares de detenidos-desaparecidos durante la dictadura (1973-1985).

El Jefe del Esmade agregó que, a su entender, hay “caminos” para lograr que militares o exmilitares que poseen información acerca del destino de estos uruguayos cuenten lo que saben. En esta línea, mencionó que en el “exterior” hay antecedentes de “muy buenas soluciones” que “trajeron paz”. Sudáfrica fue el país que se mencionó –“puede ser uno de los modelos”, dijo-.

Tras la violencia generada por el apartheid, en ese país africano se acordó no castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante esos años de enfrentamiento a cambio de que facilitaran información que permitiera esclarecer el destino de sus víctimas.

Erramún dijo que no le “consta” que haya un “pacto de silencio” entre los militares uruguayos, pero agregó: “Lo que me consta es que el que sabe y no habla es porque de repente se toma alguna precaución”.

“Creo que tenemos que recurrir a los que saben y hablar con ellos”, afirmó. Erramún dijo que para que esto suceda se debe brindar “garantías” a aquellos que pueda tener información valiosa. “Creo que hay que buscar una solución lógica, sensata, equilibrada, ecuánime, que nos pueda hacer llegar a esa meta”, remató en relación a la obtención de datos acerca de los desaparecidos.