Guía del viajero: ¿Quiénes pueden entrar a Uruguay y qué aerolíneas funcionan?

Una de las primeras medidas que tomó Uruguay al confirmarse los primeros casos de coronavirus en el país fue el cierre de fronteras. Primero con países de riesgo, luego a todo el mundo. Actualmente el ingreso está restringido y solo algunas personas que cumplan con determinadas condiciones pueden entrar.

Legislación

Tras la declaración de la emergencia sanitaria se emitió el decreto N° 159/020 para regular las restricciones de ingreso al país firmado por el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro del Interior Jorge Larrañaga, el de Defensa Javier García y por Ernesto Talvi, quien en ese momento había sido designado canciller.

¿Quiénes pueden ingresar al país?

Actualmente el país no está abierto al turismo y por tanto se deben cumplir algunas de las condiciones exigidas para poder ingresar, siempre y cuando se cumplan además con los trámites migratorios necesarios, como la presentación del pasaporte.



El Ministerio de Turismo explicó que los uruguayos o residentes tienen la posibilidad de entrar al país, así como los trabajadores que se desempeñen como choferes de transporte nacional.



En la misma línea también se permite el ingreso de los pilotos de las aeronaves, los prácticos de buques y los diplomáticos que se encuentren acreditados.

También está permitido el ingreso de personas que soliciten entrar al país en el marco de una reunificación familiar entre padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad.



El ingreso está autorizado además de forma transitoria por razones humanitarias o con fines laborales, económicos, empresariales o judiciales que sean "gestionados ante la Dirección Nacional de Migración por el Ministerio competente correspondiente al área de actividad involucrada y fundado en razones de necesidad impostergable", indicó la cartera.

En caso de que la actividad sea turística, entonces se deberá enviar una nota en la que se expliquen "los motivos de necesidad impostergable del viaje", que deberá ser enviada el Ministerio de Turismo ([email protected]).



"En los otros casos deberá seguir las recomendaciones que los otros organismos involucrados determinen", agregó el ministerio.



Condiciones sanitarias

Los ciudadanos que ingresen, además de tener el pasaporte al día o el documento de identidad en el caso de que vengan de países limítrofes, deberán cumplir con los requisitos sanitarios exigidos en el marco de la pandemia.



Es por esto que las personas que lleguen a Uruguay, sin importar su nacionalidad, deberán entregar un certificado de test negativo de coronavirus realizado por técnica de biología molecular por PCR-RT que no podrá tener una vigencia mayor a las 72 horas antes del inicio del viaje.



Una vez que lleguen al país firmarán una declaración jurada para informar que no tienen los síntomas del COVID-19 y que no ha tenido contacto con casos confirmados o sospechosos en los 14 días previos al ingreso.

Las personas que entren, en caso de que quieran permanecer más de siete días, tendrán que realizar una cuarentena preventiva obligatoria durante la primera semana. Al séptimo día deberá realizarse un nuevo test de coronavirus o, en caso contrario, tendrá que extender el aislamiento hasta completar los 14 días de cuarentena.



Las personas que ingresen tendrán que informar la dirección en la que se hospedarán, así como una vía de contacto rápido para comunicarse en caso de que sea necesario realizar la trazabilidad.

A quienes ingresen también se les pide un seguro de asistencia con cobertura específica para COVID-19 y se recomienda descargar la aplicación Coronavirus UY y activar la opción de Bluetooth en el celular para dar seguimiento en caso de que se presente un caso positivo.

El gobierno también exhorta a que se evite el uso del transporte público colectivo, informó el Ministerio de Turismo.

Qué aerolíneas funcionan en Uruguay

En un principio al país solo ingresaban los aviones del Ministerio de Defensa o las aerolíneas que hubieran coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores para efectuar la llegada de los vuelos humanitarios.



Actualmente son más de cinco las aerolíneas que están operando: Copa Airlines, Latam Airlines (LAN), Amaszonas, Paranair, Iberia Air Europa y a partir del 5 de noviembre también se sumará American Airlines.



¿Esto puede cambiar?

Durante una participación como invitado en la campaña online de recaudación de la fundación ReachingU, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado al respecto de la apertura de las fronteras y de la llegada de uruguayos para Navidad y Año Nuevo.

"Tenemos trabajo hecho, tenemos documentos prontos, (pero) viene complicado: el mundo ha demostrado que en los países que abrieron las fronteras para las temporadas estivales el COVID-19 se complicó", expresó el mandatario y explicó: "Es muy difícil el rastreo, el seguimiento, la vigilancia de un ingreso masivo de personas, es complejo", aseveró.

"La legislación actual del país establece que los uruguayos están permitidos de ingresar", si bien "obviamente van a tener que cumplir con los protocolos sanitarios", indicó.

El mandatario adelantó que esta semana se reunirá on autoridades del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Turismo y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), así como con integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).