Gremial de Taxi propuso a Interior instalar cámaras en los vehículos con el fin de dejar la mampara a futuro

Redacción El País

La Gremial Única del Taxi le solicitó al Ministerio del Interior la instalación de cámaras de seguridad en los vehículos debido a recientes hechos de inseguridad en los que taxistas fueron agredidos.

"Consideramos que es necesario la instalación de cámaras de seguridad en el taxímetro. Va a a ser util para la seguridad de los trabajadores. Últimamente hemos tenido hechos de robos (por ejemplo) con fin de robar el teléfono del conductor le tiraron piedras en el parabrisas", aseguró a El País Óscar Dourado, presidenta de la Gremial Única del Taxi.

Dourado sostuvo que estos hechos de violencia contra los conductores de taxi preocupan a la gremial. "Consideramos importante la instalación de cámaras porque la seguridad del tránsito puede ser monitoreada desde el 911 y se acrecenta la seguridad", aseveró.

El objetivo es que mediante esta información "la policía tenga datos y se brinde seguridad al ciudadano". Las cámaras en principio serían dos. "Una hacia afuera que permitiría ver la conducción y la participación (del móvil) o no en un accidente de tránsito" y "otra hacia adentro para seguridad del trabajador", dijo Dourado.

En principio la mampara podría ser un obstáculo para que haya una cámara dentro del vehículo, pero la idea es "comenzar el camino de dejar la mampara a futuro", explicó el presidente de la gremial del taxi.

"Tenemos que escuchar el reclamo del usuario, ese es el espíritu que tenemos. Mejor taxi es mejor transporte", opinó Dourado. En ese sentido, consideró que la propuesta fue "muy bien recibida por el Ministerio del Interior" y destacó el trabajo "permanente" en conjunto que tiene la gremial con la cartera y la Policía.