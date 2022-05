Video: Milei afirmó que encontró la "fórmula de la felicidad" y contó de qué se trata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado liberal argentino Javier Milei develó cuál es, en su opinión, la "fórmula de la felicidad" y contó que tiene “un protector de pantalla que dice ANTF, ‘la alegría no tiene fin’”.

Entrevistado en el programa Animales Sueltos, del canal argentino América, el polémico legislador manifestó que no le tiene miedo a la muerte y dijo que, en los instantes previos a ella el “mayor infierno” es que no "vas a poder corregir” tu vida.



“Eso es el infierno, es decir, ¿viste como decía (el escritor Jorge Luis) Borges? 'Cometí el peor de los pecados, no fui feliz'”, agregó.



Consultado por el conductor del programa, Alejandro Fantino, sobre si está en un momento de felicidad, Milei respondió que encontró la "fórmula de la felicidad", que se resume en la sigla ANTF y explicó: “Viví siempre consistente (acorde) a que mañana podría ser el último día de tu vida”.



“Acomodás toda tu vida para hacer las cosas que te gustan”, agregó y señaló que en su caso estaría con sus perros, con su hermana y que también “haría un poco de economía”. “Y doy las hurras, no tengo problema”, aseguró.

“Te das cuenta cuál es el problema que tiene la casta conmigo se desviven por la guita. Yo encontré la felicidad y no necesito ni el poder ni la guita. Entonces cuando yo te voy a una elección y te pido el voto no es para que me des el poder, es para que te lo pueda devolver, y ellos en realidad necesitan el poder para lograr las cosas que sin poder no podrían tener”, concluyó.