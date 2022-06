Fiege indicó que con Balcedo evadieron impuestos "como cualquier empresario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Paola Fiege, esposa del empresario argentino Marcelo Balcedo, reconoció este miércoles que evadieron en impuestos, más de cuatro años después de ser detenidos en el verano de 2018 en un chalet de Playa Verde.

Consultada en Punto de Encuentro (Radio Universal) sobre si admiten que pueden haber evadido impuestos, respondió: "Sí, como cualquier empresario. Si hay un empresario que te diga que no hizo eso, por favor, debe ser la única persona normal del planeta".

Ante la repregunta de en qué compra o negocio evadieron, respondió: "No lo sé en este momento, pero fue en algún momento... te vuelvo a repetir, no hay empresario que no haya evadido. Si vos conocés a alguno que no haya evadido, presentamelo, porque la verdad que no conozco".



E insistió: "Si vos conocés a alguno que no haya evadido...". Los periodistas retrucaron que conocían, y Fiege comparó la evasión que le consultaban con una compra en la frontera. "¿Que no haya evadido nunca, nada, que no haya ido al Chuy a comprar?", señalando que "la persona chiquitita que va al Chuy a comprar está evadiendo".



En el diálogo, los entrevistadores le plantearon que conocían casos de empresarios que no habían evadido, "inclusive al Chuy", y ella retrucó: "Qué bueno, presentámelo porque debo ser la primera persona que no conozco".



Pero el intercambio no quedó allí al respecto, porque primero le preguntaron para qué se lo presentarían, y ella planteó: "Le voy a decir que me dé la fórmula". Más adelante, puntualizó sobre su caso puntual: "El enriquecimiento no es evadiendo siempre, te estoy diciendo en algún momento".



"(Balcedo) no tiene nada que arrepentirse, porque todo lo que hizo, lo hizo bien (...) no dijo 'todo era evasión'", añadió.



En un principio le habían consultado si el patrimonio de Balcedo lo había conseguido solo con éxito empresarial, y respondió: "Exacto (...) está demostrado, no es que lo estoy diciendo yo; está en papeles".



Aseguró que no son socios de ningún emprendimiento, y que lo que hacían en Uruguay era "gastar dinero". La riqueza de Balcedo la obtuvo "antes" de ingresar a un sindicato argentino en 2013, dijo, indicando que la pareja se vino a vivir a Uruguay en 2007, luego compraron el chalet Sounion, y en 2011 adquirieron el chalet El Gran Chaparral.



Advirtió que el juicio por US$ 22 millones anunciado la semana pasada por la retención de sus dos aviones le impidió cerrar "un negocio multimillonario" no será el único. "Este no es el único juicio que vamos a realizar", dijo, aunque prefirió no dar más detalles "por respeto a los abogados que están trabajando" en ello.

Balcedo, detenido en 2018 por "lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas", está en libertad vigilada desde 2020.