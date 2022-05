Marcelo Balcedo dijo que irá a juicio contra el Estado uruguayo por US$ 22 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo, que fue detenido en mayo de 2018 en su residencia en Playa Verde por "lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas" y está en libertad vigilada desde 2020, irá a juicio contra el Estado uruguayo por US$ 22 millones. La razón, según explicó este martes en entrevista con el programa "RPM" de la 990 radio, de Argentina, es que la retención de sus dos aviones le impidió cerrar "un negocio multimillonario".

"Me hacen hacer un acuerdo por la vía extorsiva", dijo Balcedo. "Yo le había hecho una demanda a todos los fiscales, en especial al fiscal general (Jorge Díaz) por todas las barbaridades que habían dicho. Entonces yo firmo el acuerdo con el Estado uruguayo a instancia de que, si yo no declinaba esos juicios civiles, te dejan preso, te embargan todo por 50 años y vas en cana", detalló.



El empresario dijo que, durante el proceso, Fiscalía admitió que los dos aviones que le retuvieron los tenía arrendados en leasing. "Retuvieron el avión, a pesar de que a las 48 horas sabían que era un leasing, pero por maldad decidieron retener el avión y me hicieron perder un negocio multimillonario" en Estados Unidos, comentó.

"Por eso le inicié un juicio, que procedió porque se los notificó a todas las autoridades, en especial a la Fiscalía que es el ministerio público fiscal uruguayo, a la Justicia y por una cuestión de continuidad lo tuve que hacer contra el Estado uruguayo por 22 millones de dólares, que es lo que me hicieron perder", contó Balcedo.



El sindicalista expresó que lamenta que el juicio recaiga sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou, "quien no tuvo ningún tipo de responsabilidad sobre el asunto".

"Lamentablemente este juicio llega por la impericia y la malicia manifiesta de todos los fiscales actuantes en la causa y, reitero, por la inquina del jefe de fiscales Jorge Díaz, pertenecientes todos al Frente Amplio uruguayo", cerró.