Devuelven a Marcelo Balcedo avión y motos de agua

Por orden de la Fiscalía de Maldonado, la Dirección de Crimen Organizado e Interpol entregó al empresario y sindicalista argentino, Marcelo Balcedo, un avión y cinco motos de agua, según informaron a El País fuentes del caso.

Como Balcedo se atrasó en el pago del leasing (préstamo de uso de un bien con pagos en cuotas y opción de compra) del avión cuando fue encarcelado, ello derivó en que la empresa propietaria se presentara con un asesor legal para retirárselo, según dijo a El País una fuente del caso.



En la tarde de ayer, en el paraje Solís, efectivos de Crimen Organizado e Interpol entregaron a un escribano en calidad de depositario las cinco motos que pertenecen al empresario.

Balcedo hoy enfrenta una prisión domiciliaria, mientras que su esposa, Paola Fiege, se encuentra bajo un régimen de libertad vigilada tras firmar un acuerdo con la Fiscalía a inicios de este mes.

En el pacto, Balcedo debió entregar US$ 4.000.000 en efectivo. Además, el empresario avaló los decomisos del chalet “Sounión” y de varios autos de alta gama: un Porsche Panamera, un Chevrolet Camaro, una Range Rover y un Porsche Boxter. El valor de esos bienes ronda US$ 1.200.000. Junto con el efectivo, el total de lo decomisado a Balcedo alcanza los US$ 5.200.000.



En el acuerdo, el empresario argentino fue condenado por tres delitos, de los que reconoció su autoría: lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas. Fiege, por su parte, también reconoció su participación en la maniobra y fue condenada por asistencia al lavado de activos.



El cumplimiento de estas medidas cautelares será garantizado por embargos a la mansión de los Balcedo y a los autos de alta gama que no fueron decomisados, entre ellos una Ferrari y una coupé Mercedes Mc Laren. En cambio, la Fiscalía debió devolver a Balcedo la suma de US$ 2.635.335 incautada durante su detención en 2018.